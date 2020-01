Trước khi uống rượu bia, cần tránh những món nào?

Khi bước vào cuộc nhậu, có lẽ không ai muốn mình trở thành người say trước. Tránh ăn một số món trước khi uống rượu bia có thể làm chậm tác động của rượu bia đến cơ thể.



5 sai lầm khi ăn cà chua cực kì tai hại nhiều người mắc phải

Điều gì xảy ra khi bạn uống nghệ mỗi ngày?

Mọi người cần tránh ăn các món mặn trước khi uống rượu bia vì cơ thể sẽ dễ bị mất nước - Ảnh minh họa: Shutterstock





Trước khi uống, nếu đang đói bụng thì dạ dạy sẽ hấp thu rượu bia rất nhanh. Lúc ấy, nồng độ cồn trong máu sẽ tăng lên và gây say.



Rượu bia sau khi hấp thu vào máu sẽ đi đến nhiều cơ quan khác nhau, trong đó có thận, phổi, gan và não. Khoảng 20% trong số đó sẽ ngấm qua thành dạ dày và đến não trong vòng 1 phút, theo trang Showbiz Cheat Sheet.



Để tránh mau bị say khi uống rượu bia, mọi người cần ăn nhẹ trước khi uống. Tuy nhiên, có những món không nên ăn vì nó sẽ phản tác dụng, khiến tác động của rượu bia đến cơ thể nặng thêm.



Đồ ăn nhẹ nhiều muối



Rượu bia, cà phê là những món lợi tiểu, tức sẽ rút nước ra khỏi cơ thể. Do đó, khi uống những món này, chúng ta hay mắc tiểu.



Tuy nhiên, bên cạnh hiệu ứng rút nước khỏi cơ thể thì các món lợi tiểu cũng ngăn chặn cơ thể tiết ra một loại hoóc môn giúp hấp thu nước. Hệ quả là khiến cơ thể rất khát.



Đồng thời, khi ăn các món mặn, cơ thể sẽ giữ nước lại để trung hòa lượng natri trong thức ăn, khiến người ăn càng khát hơn nữa. Nếu ăn các món mặn như khoai tây chiên trước khi uống thì người uống có xu hướng sẽ uống nhiều rượu bia hơn vì khát.



Do đó, cách tốt nhất là thay vì chọn các món mặn, mọi người nên ăn trái cây, rau quả trước khi uống.



Món cay



Rượu bia có thể làm giãn các cơ có chức năng giữ thực phẩm ở yên trong dạ dày. Các món cay, có tính a xít cao kết hợp với rượu bia sẽ dễ gây ợ nóng và trào ngược a xít dạ dày, the Showbiz Cheat Sheet.



Sushi



Nếu bạn sắp đến bữa tiệc và phải động đến rượu bia thì không nên ăn sushi trước khi uống. Cá có nhiều vitamin D. Ăn cá trước khi uống rượu sẽ làm giảm đáng kể khả năng hấp thu vitamin D trong cá.



Ngoài ra, sushi thường ăn chung với nước tương. Nước tương có nhiều muối và không tốt nếu ăn trước khi uống, theo Showbiz Cheat Sheet.



Theo Ngọc Quý (thanhnien)