5 sai lầm khi ăn cà chua cực kì tai hại nhiều người mắc phải

Cà chua là một loại thực phẩm phổ biến trong số các loại rau củ quả mà chúng ta ăn hàng ngày. Tuy nhiên, một số điều kiêng kị khi ăn cà chua và cách chế biến an toàn để tránh gây hại sức khỏe nhiều bà nội trợ chưa nắm rõ.







Ăn cà chua xanh



Cà chua xanh có chứa số lượng lớn alkaloi, dễ gây ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng ngộ độc do ăn cà chua xanh như buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi… có thể đe dọa tính mạng.



Làm salad cà chua trộn dưa chuột



Cà chua và dưa chuột thường được kết hợp chung để làm món salad. Tuy nhiên, việc kết hợp hai loại quả này là hoàn toàn sai lầm bởi cà chua "đại kị" dưa chuột



Trong thành phần cà chua có chứa số lượng lớn vitamin C. Trong khi đó dưa chuột chứa một loại enzyme catabolic, sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong cà chua, sẽ khiến chúng bị phân hủy không còn tác dụng.



Sử dụng chảo nhôm, gang khi chế biến cà chua



Một số nghiên cứu đã chỉ rõ, nếu sử dụng xoong, chảo bằng nhôm, gang để nấu cà chua sẽ khiến các axit trong cà chua kết hợp với nhôm gang gây ra những phản ứng hóa học không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, việc này còn làm bào mòn dụng cụ nấu ăn.



Ăn chung cà chua và cà rốt



Thói quen của một số gia đình là nấu cà rốt, khoai tây và cà chua chung một món canh, hoặc một món hầm. Tuy nhiên, khi kết hợp các thực phẩm cà rốt, khoai tây chung với cà chua sẽ khiến cho thành phần enzym trong cà rốt phân giải vitamin C có trong cà chua. Đồng thời, khi dùng chung hai loại thực phẩm này sẽ làm giảm các thành phần dinh dưỡng của nhau, khiến món ăn kém dinh dưỡng và mất chất.



Đun cà chua quá kĩ



Nếu đun cà chua ở nhiệt độ cao quá lâu hoặc đun đi đun lại nhiều lần thì sẽ làm mất đi các vitamin và làm giảm giá trị dinh dưỡng có trong cà chua.



An An (T/H, Báo Lao Động)