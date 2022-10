Top 'Viagra tự nhiên' tốt nhất cho quý ông

Rối loạn cương là vấn đề sức khỏe tình dục phổ biến nhất ở nam giới.





Nguy cơ mắc rối loạn cương tăng khoảng 10% mỗi 10 năm: có nghĩa là 20% người 20 tuổi, 50% người 50 tuổi và 70% người 70 tuổi bị RLC, theo Insider.



Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là, RLC có thể là dấu hiệu của bệnh nghiêm trọng, bao gồm bệnh tim mạch và bệnh thần kinh do tiểu đường.



Vì vậy, nếu bị RLC, đầu tiên cần đi khám để loại trừ các khả năng này.



Tiến sĩ Peter Stahl, Giám đốc Y học tình dục và sinh sản nam tại Bệnh viện lão khoa New York (Mỹ), chỉ ra những loại thực phẩm có thể giúp cải thiện rối loạn cương ở nam giới:



1. Củ dền



Tiến sĩ Matthew nói: Củ dền giống như Viagra tự nhiên. Nó hoạt động theo 3 cách:



Tăng mức Oxit nitric (NO): Các nghiên cứu cho thấy uống nước củ dền có thể làm tăng mức NO để máu lưu thông tốt hơn.



Giảm huyết áp: Nước ép củ dền cũng có thể làm giảm huyết áp, theo một đánh giá y tế năm 2022. Nam giới bị huyết áp cao có nguy cơ bị rối loạn cương cao gấp đôi.



Tăng cường hiệu suất: Sự gia tăng mức NO của củ dền cũng có thể giúp kéo dài thời gian “lâm trận” bằng cách nâng cao sức chịu đựng.





Các nghiên cứu cho biết dưa hấu có thể làm tăng ham muốn. Ảnh: Shutterstock



2. Hàu



Hàu có thể tăng mức hoóc môn nam tính testosterone, giúp thúc đẩy ham muốn, theo WebMD.



3. Cà phê



Cà phê cũng có thể thúc đẩy “chuyện ấy”. Nghiên cứu cho thấy nam giới uống 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày ít có nguy cơ bị rối loạn cương hơn. Nhờ caffeine giúp tăng cường lưu lượng máu.



4. Sô cô la đen



Sô cô la rất giàu flavanols, chất dinh dưỡng thực vật có thể làm tăng lưu lượng máu và giảm huyết áp. Nó cũng giúp cơ thể tạo ra nhiều NO hơn, có thể giúp cương cứng và là thành phần của nhiều loại thuốc rối loạn cương.



5. Quả óc chó và các loại hạt



Quả óc chó có nhiều arginine, một loại axit amin mà cơ thể sử dụng để tạo ra NO. Chúng cũng là nguồn cung cấp vitamin E, axit folic và chất xơ dồi dào. Tuy nhiên, chỉ 1 nhúm nhỏ mỗi ngày là đủ, vì chúng có hàm lượng calo cao.



6. Nước ép nho, lựu



Các chất dinh dưỡng flavanoid trong nước ép nho, lựu hoặc các loại quả mọng cũng làm tăng lượng NO, cải thiện tình trạng rối loạn cương.



7. Tỏi



Mảng bám động mạch có thể cản trở lưu lượng máu. Điều đó có thể gây ra vấn đề cho “chuyện yêu”. Tỏi có thể giúp giữ cho các động mạch khỏe mạnh và thông suốt.





Các chất dinh dưỡng flavanoid trong nước ép nho, lựu hoặc các loại quả mọng cũng làm tăng lượng NO, cải thiện tình trạng rối loạn cương. Ảnh: Shutterstock



8. Cá béo



Cá hồi và các loại cá béo khác là nguồn cung cấp axit béo omega-3 tốt cho tim mạch, có thể tăng cường NO - giúp giảm huyết áp và giảm nguy cơ đau tim và cục máu đông. Nên ăn khoảng hơn 200 g cá hồi mỗi tuần. Cá mòi, cá ngừ, cá trích cá thu và dầu ô liu là những nguồn cung cấp omega-3 dồi dào, theo WebMD.



9. Rau xanh



Xà lách và rau bó xôi cũng có tác dụng tăng cường NO. Bên cạnh những lợi ích đối với đời sống tình dục, rau xanh còn là nguồn dinh dưỡng mạnh mẽ. Chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và omega-3.



10. Ớt



Ớt có thể thêm gia vị cho cả “chuyện yêu”. Các thành phần trong ớt cay mang lại sức nóng giúp giãn các động mạch, giúp máu lưu thông.



11. Ginkgo biloba (bạch quả)



Theo một số nghiên cứu, Ginkgo biloba có thể điều trị các vấn đề rối loạn tình dục như rối loạn cương và ham muốn tình dục thấp. Do nó có thể làm tăng nồng độ NO, hỗ trợ lưu lượng máu bằng cách thúc đẩy sự giãn nở của các mạch máu, theo Healthline.



Ngoài ra, để đạt được hiệu quả, cũng cần thường xuyên tập thể dục, bỏ hút thuốc, hạn chế uống rượu và ngủ đủ giấc, cũng có thể tập thêm bài tập vùng chậu Kegel hoặc châm cứu.

Thiên Lan