WHO thông tin về sốt xuất huyết Marburg có tỉ lệ tử vong cực cao

Thêm 2 ca tử vong do đậu mùa khỉ



Cũng trong ngày 7-7, WHO đã xác nhận thêm 2 ca tử vong do đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca tử vong đã được xét nghiệm khẳng định lên 3 người kể từ đợt bùng phát ngoài vùng lưu hành.



Trước đó, có khoảng 70 ca tử vong khác được Congo và Nigeria - các nước mà dịch đậu mùa khỉ lưu hành thường xuyên nhiều năm nay - công bố, tuy nhiên các bệnh nhân này chưa được xét nghiệm khẳng định. Năng lực xét nghiệm đậu mùa khỉ ở châu Phi còn hạn chế nên đa số các ca được coi là "nghi nhiễm", được thống kê dựa trên biểu hiện lâm sàng và điều trị tương tự các ca đã xét nghiệm khẳng định.



Trong khi chủng Congo gây tử vong rất cao thì chủng Tây Phi lưu hành ở các châu lục khác vừa qua được cho là chủng nhẹ, tỉ lệ tử vong thấp, đa số bệnh nhân khỏi bệnh sau vài tuần.



Theo báo cáo dịch tễ mới nhất được WHO công bố ngày 6-7, số ca đậu mùa khỉ toàn cầu (đã xét nghiệm) là 6.072 ca.



Slovakia là quốc gia mới nhất xác định có ca mắc đậu mùa khỉ vào ngày 7-7. Tại Đông Nam Á, Singapore vừa thông báo về ca mắc thứ 3, là một trường hợp nhập cảnh.