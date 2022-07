TP HCM: Thêm 2 người tử vong do sốt xuất huyết

Trong tuần 27 (từ ngày 1-7 đến ngày 7-7), TP HCM ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại quận Gò Vấp và quận Bình Tân, nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên 13 người.





Sáng 11-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho hay số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn TP vẫn đang có xu hướng gia tăng trong tuần 27 của năm 2022 (từ ngày 1-7 đến ngày 7-7). TP cũng vừa ghi nhận 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại quận Gò Vấp và quận Bình Tân.



Theo đó, trong tuần 27, TP ghi nhận 143 ổ dịch sốt xuất huyết mới với 2.834 bệnh nhân, tăng 307 ca (12,1%) so với trung bình 4 tuần trước.



Kiểm tra phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại huyện Bình Chánh.



Số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao ở 18/22 quận huyện, TP Thủ Đức (trừ Củ Chi, Gò Vấp, Hóc Môn, Phú Nhuận). Những quận, huyện có số ca bệnh tăng báo động so với trung bình 4 tuần trước là quận 4, quận 7 và huyện Cần Giờ.



Tính từ đầu năm đến nay, TP ghi nhận 24.941 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 216% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó số ca bệnh nặng là 373.



Trong tuần 27 toàn TP cũng ghi nhận 4 ổ dịch tay chân miệng mới phát sinh tại 3 quận, huyện (quận 4, quận 11 và Bình Tân), tăng so với tuần 26 (1 ổ dịch). Số ổ dịch tích luỹ đến tuần 27 năm 2022 là 65 ổ dịch.



Sở Y tế TP HCM cũng vừa kêu gọi người dân phản ánh những địa chỉ có nguy cơ gây dịch bệnh sốt xuất huyết để chuyển đến chính quyền địa phương để xử lý, ngay cả xử phạt theo quy định.

Theo NGUYỄN THẠNH (NLĐO)