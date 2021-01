Bệnh vẩy nến có liên quan gì đến bệnh tim?

Sự hiện diện của hội chứng trao đổi chất ở những người mắc bệnh vẩy nến có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Hội chứng trao đổi chất - rất phổ biến ở bệnh nhân vẩy nến - làm gia tăng bệnh động mạch vành bằng cách tăng sự tích tụ mảng bám làm tắc nghẽn động mạch của tim. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of the American Association of Dermatology, sự hiện diện của hội chứng trao đổi chất ở những người mắc bệnh vẩy nến có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim (gồm đau tim và đột quỵ).

Các nhà khoa học thuộc Viện Tim Mỹ cho biết những người mắc cả hai tình trạng trên có thể có mức mô mỡ vùng bụng cao hơn - một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim. Các chuyên gia cho biết phát hiện này có thể mở ra hướng giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch ở những người mắc bệnh vẩy nến.

Đồng tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Nehal N.Mehta cho biết: “Hội chứng trao đổi chất - rất phổ biến ở bệnh nhân vẩy nến - làm gia tăng bệnh động mạch vành ở các tình nguyện viên bằng cách tăng sự tích tụ mảng bám làm tắc nghẽn động mạch của tim. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng trong số các thành phần gây hội chứng trao đổi chất, cao huyết áp và béo phì đóng góp nhiều nhất vào sự tích tụ mảng xơ vữa động mạch vành, và do đó có thể là mục tiêu tốt để can thiệp”.

Theo Mai Duyên (TNO)