Dịch COVID-19 ngày 22-2: Hàn Quốc cách ly hơn 9.000 thành viên giáo phái Shincheonji

Hồ Bắc lại sửa số ca nhiễm mới của ngày 20-2, từ 349 lên 775 Tỉnh Hồ Bắc tối 21-2 đã sửa số ca nhiễm COVID-19 mới được báo cáo trong ngày 20-2 từ 349 ca thành 775 ca do "nhầm lẫn trong tính toán". Trước đó hôm 20-2 Hồ Bắc thông báo tỉnh này chỉ có 349 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm mạnh từ mức tăng 1.693 ca của ngày trước đó. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc không giải thích về việc giảm mạnh này nhưng có thể do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cách tính mới, chỉ công nhận các ca dương tính qua xét nghiệm axit nucleic. Tuy nhiên, tối 21-2 chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã thông báo lại, nói rằng sai sót là do tính toán nhầm và số ca nhiễm mới là 775 ca. Đây là lần thứ 4 Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc thông báo sửa con số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 trong tháng 2.