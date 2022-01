Tết Nguyên đán 2022: Nhu cầu đi lại không cao

(GLO)- Lượng hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2022 ước tính giảm 30-40% so với năm ngoái. Hiện lượng vé Tết vẫn còn nhưng doanh nghiệp vận tải khách liên tỉnh đang đối mặt với áp lực thiếu tài xế, trong khi đó, vận tải hàng không không tăng giá vé Tết đối với hạng phổ thông.





Phụ thu chiều rỗng cao nhất 60%



Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh và kế hoạch bán vé Tết Nhâm Dần 2022 của một số địa phương có đầu bến đối lưu, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) đã có công văn thông báo thời gian, mức phụ thu giá cước vận tải hành khách trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 đối với các tuyến vận tải khách cố định trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chỉ có 2 tuyến vận tải khách liên tỉnh áp dụng mức phụ thu chiều rỗng tối đa 60% là tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh và ngược lại; tuyến Gia Lai đi các tỉnh phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra) và ngược lại.

Mức phụ thu vé Tết Nguyên đán 2022 áp dụng từ 40-60% đối với các tuyến liên tỉnh cự ly dài, tuyến cự ly ngắn được khuyến khích không phụ thu nhằm chia sẻ khó khăn với người dân. Ảnh: Lê Hòa



Cụ thể, chiều từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai (theo kế hoạch của TP. Hồ Chí Minh) phụ thu tối đa 40% từ ngày 22 đến 25-1 (tức từ ngày 20 đến 23 tháng Chạp); tối đa 60% từ ngày 26-1 đến hết ngày 3-2 (tức từ ngày 24 tháng Chạp đến hết mùng 3 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Sau Tết, mức phụ thu chiều từ Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh tối đa 50%, áp dụng từ ngày 4 đến hết ngày 12-2 (tức từ mùng 4 đến hết 12 tháng Giêng). Tuyến Gia Lai đi các tỉnh phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra) mức phụ thu tối đa 60% từ ngày 24 đến hết ngày 30-1 (tức ngày 22 đến 28 tháng Chạp); sau Tết, từ các tỉnh về Gia Lai phụ thu tối đa 60% từ ngày 4 đến 16-2 (tức từ mùng 4 đến hết 16 tháng Giêng). Các tuyến khác như: Gia Lai-Đà Nẵng, Gia Lai-Huế, Gia Lai-Khánh Hòa có mức phụ thu chiều rỗng 40%, áp dụng từ ngày 22 tháng Chạp đối với chiều từ các tỉnh, thành trên trở về Gia Lai; sau Tết áp dụng phụ thu chiều từ Gia Lai đi, thời gian áp dụng đến mùng 8 hay mùng 10 tùy từng địa phương. Riêng tuyến Gia Lai-Lâm Đồng hầu hết phương tiện khai thác đăng ký hoạt động tại Lâm Đồng nên thực hiện quy định giá cước của Sở GT-VT Lâm Đồng. Các tuyến có cự ly ngắn như: Bình Định, Phú Yên, Đak Lak, Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam, tuyến nội tỉnh và xe buýt, xe taxi… việc đi lại làm ăn của người dân giữa 2 đầu tuyến cơ bản cân đối nên giữ nguyên mức cước.



Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở GT-VT-cho biết: “Sở khuyến khích các đơn vị vận tải không phụ thu giá cước và có chính sách miễn, giảm giá đối với người cao tuổi, người nghèo, người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên… Đồng thời, yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách, bến xe tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn giao thông cũng như phòng-chống dịch Covid-19 trong quá trình hoạt động”.



Từ ngày 4-1, nhiều nhà xe đã nhận đăng ký vé Tết. “Số lượng hành khách đặt vé tuy tăng cao hơn so với các ngày trước đây nhưng cũng chỉ đạt khoảng 60-70% so với năm trước. Nguyên nhân bởi rất nhiều người đã trở về địa phương trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại TP. Hồ Chí Minh và học sinh, sinh viên lâu nay đang học online tại nhà”-ông Nguyễn Hồng Hải-Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Gia Lai-thông tin.



Ông Trần Văn Uông-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đức Đạt Thành (nhà xe Đức Đạt) cho biết: “Lượng khách đăng ký vé Tết tăng khá mạnh, tập trung nhiều nhất vào ngày 26 và 27 tháng Chạp. Nhà xe đã bố trí khoảng 9-10 xe quay đầu liên tục trong các ngày Sở GT-VT cho phép thực hiện phụ thu. Đặc biệt, khách có xu hướng chọn đi các dòng xe có phòng nằm riêng biệt vì lo ngại nguy cơ liên quan đến dịch Covid-19”. Còn ông Đặng Văn Hiền-Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai thì cho hay: “Do tác động của dịch Covid-19, nhà xe đẩy mạnh triển khai đặt vé qua mạng, điện thoại; đồng thời, đơn vị ưu tiên sử dụng các loại xe có buồng nằm phân cách không gian riêng biệt giữa các hành khách”.



Tuy nhiên, áp lực của các doanh nghiệp vận tải khách đang gặp phải là thiếu tài xế. Vì sau khoảng thời gian rất dài do dịch Covid-19, tài xế đã đi tìm việc làm khác hoặc e ngại dịch bệnh dù mức thù lao trong dịp Tết tăng cao. Ngoài ra, các doanh nghiệp vận tải khách đường bộ còn đối mặt với áp lực cạnh tranh gắt gao với “đối thủ” vận tải hàng không khi các hãng bay đưa ra mức giá tương đối rẻ để kích cầu đi lại.



Giá vé máy bay Tết không tăng



Đón khách từ máy bay sau khi hạ cánh xuống Cảng Hàng không Pleiku. Ảnh: Lê Hòa

Bộ GT-VT vừa ban hành Quyết định số 2233/QĐ-BGTVT về sửa đổi một số nội dung tại quy định tạm thời tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Theo đó, giai đoạn cao điểm phục vụ khách dịp Tết Nhâm Dần 2022 (từ ngày 29-12-2021 đến 16-2-2022) sẽ khai thác 14.000 chuyến bay nội địa với khoảng 2,7 triệu ghế. Số lượng này chỉ bằng 70-75% so với Tết Tân Sửu 2021.

Cuối tháng 12-2021, các hãng hàng không đều đã mở bán vé máy bay phục vụ khách dịp Tết Nhâm Dần 2022. Những năm trước, thời điểm này, các hãng hàng không đều đưa ra kế hoạch tăng cường chuyến bay nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Tuy nhiên, năm nay, do tác động bởi dịch Covid-19 nên nhu cầu đi lại khá thấp, đặc biệt là các tuyến từ Pleiku đi phía Bắc. Ông Nguyễn Lực Quý-Giám đốc Công ty TNHH tư vấn An Nhiên, đại lý vé máy bay cấp 1 tại Gia Lai (349 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) cho biết: “Hiện các chuyến bay của các hãng đều không tăng, trong khi giá vé cũng giống như những ngày bình thường, thậm chí vé hạng thương gia còn giảm 10-30%”.



Thời điểm này, giá vé hạng phổ thông từ Pleiku đi TP. Hồ Chí Minh (và ngược lại) dao động từ 600 ngàn đồng đến 2,5 triệu đồng/vé, hạng thương gia 2,3-3,6 triệu đồng/vé. Riêng chiều từ Pleiku đi Hà Nội, giá vé hạng phổ thông dao động từ 800 ngàn đồng đến 3,3 triệu đồng/vé, hạng thương gia 3,8-4,8 triệu đồng/vé (giá vé hạng thương gia sẽ giảm 10-30% tùy theo hãng và thời điểm). Hiện chỉ có chiều từ Pleiku-TP. Hồ Chí Minh vào mùng 6 tháng Giêng là đã bán hết vé.



Đặc biệt, tuyến bay từ Pleiku đi Hải Phòng đã hủy chuyến vì quá ít khách. “Năm nay, dịch bệnh phức tạp nên lượng khách giảm khoảng 40%. Riêng tuyến đi Vinh mới khai thác lại từ ngày 11-1-2022 với tần suất 3 chuyến/tuần, nhưng chỉ phục vụ đến cuối tháng 2 sẽ dừng”-ông Nguyễn Lực Quý thông tin.



Chị Nguyễn Thị Lan Anh (253 Tăng Bạt Hổ, TP. Pleiku) chia sẻ: “Lo ngại dịch bệnh nên gia đình tôi chưa quyết định có về Nam Định hay không. Mọi năm, chúng tôi phải đặt vé sớm để giữ chỗ, nhưng nay nghe ngóng thấy người về quê cũng ít nên tôi chờ thêm ít ngày nữa, nếu tình hình ổn ổn thì sẽ đặt vé về”.



HÀ DUY - LÊ HÒA