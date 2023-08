Bùi Lý Thiên Hương rục rịch đi hát sau khi bị loại sớm tại 'The New Mentor'

Bị loại sớm khỏi cuộc đua The New Mentor, Thiên Hương bất ngờ tung teaser MV đầu tay mang tên Good Nai đánh dấu chặng đường mới sau thời gian miệt mài làm người mẫu cũng như tham gia các cuộc thi nhan sắc.

Trong tập 2 The New Mentor, việc Bùi Lý Thiên Hương (đội Thanh Hằng) bị loại khiến nhiều khán giả bất ngờ. Bởi từ đầu cuộc thi, người đẹp quê An Giang là ứng viên được đánh giá cao vì sở hữu lợi thế về sắc vóc cũng như kinh nghiệm trình diễn. Không ít cư dân mạng bất bình, cho rằng đây là quyết định sai lầm của Dược sĩ Tiến tại chương trình thực tế.

Trao đổi với chúng tôi, Bùi Lý Thiên Hương nói dù tập 2 đã được quay hình từ trước đó nhưng khi xem lại, cô cảm thấy buồn. Người đẹp 9X chuẩn bị nhiều “bài tủ" cho cuộc thi nhưng lại dừng chân sớm, không có cơ hội để thể hiện. Theo chân dài quê An Giang, khi quyết định xin vào phòng loại, cô nghĩ cơ hội ra về không cao.

“Tôi ít tham gia chương trình thực tế nên chưa hiểu được hết tính chất của nó. Lúc đó tôi chỉ nghĩ khi đứng giữa ranh giới của việc đi về hoặc ở lại thì tôi sẽ mạnh mẽ, bản lĩnh hơn. Tôi xem đó là cơ hội để tôi thể hiện bản thân. Nhưng Dược sĩ Tiến lại nghĩ rằng tôi không trân trọng cơ hội. Nói chung chỉ là không hiểu ý nhau thôi”, Bùi Lý Thiên Hương cho hay.

Top 10 Miss Grand Vietnam 2022 quan niệm khi tham gia cuộc thi, cô tôn trọng luật chơi dù thấy mình không xứng đáng để ra về. “Tôi vẫn dành sự tôn trọng đến chị Thanh Hằng và host. Trước khi tôi vào phòng loại, chị Thanh Hằng đã rơi nước mắt. Điều đó khiến tôi thêm quý mến chị hơn. Mặc dù đây chỉ là một chương trình nhưng khi đưa ra quyết định chọn học trò vào phòng loại, chị rất xót xa", cô bày tỏ thêm.

Hiện tại, Bùi Lý Thiên Hương quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát, chuẩn bị ra mắt MV đầu tay chứ chưa có kế hoạch thử sức ở một cuộc thi khác. Người đẹp tâm sự đây là niềm đam mê của cô từ thuở bé, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên chưa có điều kiện thực hiện. Ở thời điểm hiện tại, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Thiên Hương gặt hái thành công ở nhiều lĩnh vực: kinh doanh, người mẫu, thành tích ở một số cuộc thi nhan sắc và đang tiếp tục chinh phục được vị trí trên sàn diễn runway.

Good Nai là MV đầu tay và cũng là niềm tự hào của Thiên Hương, đặc biệt chính cô là người dựng nên câu chuyện và là đạo diễn cho MV của mình. Với màn vũ đạo nhuần nhuyễn cũng như giai điệu âm nhạc bắt tai, cô hy vọng MV được công chúng đón nhận. Đó sẽ là động lực của cô trong thời gian tới để giới thiệu những dự án âm nhạc mới nghiêm túc.

Về quan điểm “người đẹp đi hát", Bùi Lý Thiên Hương cho rằng đó là điểm cộng. Tuy nhiên cô cho rằng khi đã quyết định theo đuổi con đường này thì “mình phải nâng cấp bản thân để những ai còn phân vân sẽ yêu thích mình nhiều hơn”. Thiên Hương quan niệm khi hoạt động nghệ thuật, ai cũng sẽ vấp phải những ý kiến trái chiều. “Mình phải làm cho bản thân tốt hơn và người nghệ sĩ luôn hướng đến điều đó”, cô bày tỏ.