Đó là chương trình được Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội triển khai từ năm 2023 đến nay. Trong đó, chị Hiền là người tham mưu, đề xuất chương trình này.

Mới đây, chúng tôi có dịp tham gia chương trình “Đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp cùng Công an huyện Mang Yang và các Mạnh Thường Quân tổ chức tại làng Kon Chrăh, xã Hra. Trước ngày tổ chức chương trình, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hra cùng những người uy tín ở các làng đến từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí. Tại chương trình, bà con được lực lượng Công an thông báo về tình hình tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ; cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng từ việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép.

Thông qua chương trình, người dân xã Hra đã giao nộp 53 súng tự chế cho lực lượng Công an. Ban tổ chức chương trình đã tặng 1 tấn gạo và 100 thùng mì tôm cho các trường hợp đến giao nộp vũ khí. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao các phần bánh kẹo, sữa cho thiếu nhi trong xã. Đến giao nộp khẩu súng hơi cồn tự chế, anh Bik (làng Kon Chrăh) chia sẻ: “Mình dùng súng tự chế để bắn sóc, bắn chim. Sau khi được tuyên truyền, hiểu rõ sự nguy hiểm của vũ khí tự chế, mình đến giao nộp cho Công an. Mình hứa từ nay không tự chế và không sử dụng những loại vũ khí như thế này nữa”.

Trong suốt chương trình, chị Hiền luôn gần gũi, trò chuyện với bà con bằng tiếng Bahnar để chuyển tải những thông tin cần thiết. Các phần quà trao tặng cho bà con do chị Hiền kết nối với các doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ.

Trong thời gian công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, chị Hiền luôn rèn luyện tính kiên trì và tinh thần không ngại khó, ngại khổ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; luôn lắng nghe để nắm bắt, ứng xử linh hoạt các tình huống bất ngờ. Tùy theo từng đối tượng, chị Hiền đa dạng hình thức tuyên truyền như: phát tờ rơi, treo áp phích, tổ chức cuộc thi… tại các xã trọng điểm về an ninh trật tự, vùng biên giới để góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, chị Hiền tham mưu đề xuất cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đa dạng hình thức tuyên truyền an toàn giao thông, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”, dù bận rộn với công việc chuyên môn nhưng chị Hiền luôn sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động tình nguyện ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Chia sẻ về công việc tình nguyện, chị Hiền cho biết: “Trong một đợt tình nguyện về huyện Krông Pa vào mùa đông, nhìn những đứa trẻ đi đôi dép đã cũ rách, bà con mặc áo không đủ ấm, tôi không khỏi chạnh lòng, xót xa. Cũng từ đó, tôi bắt đầu kết nối nguồn lực để tặng quà cho thiếu nhi và người dân vùng khó. Tôi coi hoạt động tình nguyện như một mệnh lệnh từ trái tim. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi con người biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau”.

Mới đây, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới-Biên cương Tổ quốc tôi” tại xã Ia Chía, huyện Ia Grai. Các cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử; phổ biến pháp luật, trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tại chương trình, các tổ chức Đoàn đã trao tặng 17 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Ia Chía; tặng 5 suất quà cho Công an viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1 quả bóng chuyền cho Đoàn xã; tặng 20 cây xanh và 1 bản đồ Việt Nam cho Công an xã Ia Chía. Đoàn cơ sở Công an huyện Ia Grai tặng 34 bình chữa cháy cho người dân; Nha khoa thẩm mỹ Happy Smile (TP. Pleiku) khám răng miễn phí cho 50 người dân và thanh-thiếu niên của xã Ia Chía. Chương trình đã góp phần thắt chặt tình quân dân, thể hiện tình cảm ấm áp của cán bộ, chiến sĩ Công an. Nắm chặt tay chị Hiền, bà Rơ Châm Ben (làng Lang, xã Ia Chía) bày tỏ:

Một địa chỉ tình nguyện mà chị Hiền thường xuyên hướng đến là Bệnh viện Nhi tỉnh. Phần quà trao tặng các em là những gói bánh, quyển sách, đồ chơi. Các cán bộ, chiến sĩ còn cắt tóc và tổ chức trò chơi cho các em nhỏ. Khi được nhận quà và được hỏi về ước mơ trong tương lai, những đứa trẻ vây quanh chị Hiền rồi nói: “Con thích làm Công an, con sẽ gắng học tập thật giỏi để được như cô”, “Con mong hết bệnh để bố mẹ đỡ vất vả”… Chị Võ Thị Thanh Trúc-Cán bộ Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Nhi tỉnh-chia sẻ: “Các bệnh nhi rất vui khi mỗi lần có các anh, chị đến tặng quà. Sự động viên này giúp các em có thêm niềm tin để vượt qua bệnh tật”.

Ở mỗi hoạt động, chị Hiền luôn đảm nhận công tác tổ chức, điều hành việc tặng quà. Chị Hiền thường kết nối với các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh để cùng tổ chức chương trình nhằm tăng nguồn lực, quà tặng cho người dân vừa thắt chặt mối đoàn kết giữa các cán bộ, chiến sĩ. Thượng úy Nguyễn Hữu Hiếu-Bí thư Chi Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) cho hay: “Chị Hiền là người xông xáo, nhiệt tình. Thông qua các hoạt động tình nguyện, các cán bộ, chiến sĩ có cơ hội trải nghiệm thực tiễn, hiểu hơn về cuộc sống của bà con vùng khó để nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực bảo vệ sự bình yên cuộc sống và hạnh phúc của người dân”.

Bên cạnh đó, chị Hiền còn là nhịp cầu nhân ái, kết nối các Mạnh Thường Quân để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đau ốm đột xuất. Chị Hiền đều trực tiếp đến tận nhà khảo sát rồi mới kêu gọi giúp đỡ nhằm hỗ trợ đúng người, đúng hoàn cảnh. Với người già yếu, người có hoàn cảnh khó khăn, chị Hiền cùng đồng đội hỗ trợ xây nhà, tặng lương thực, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Đối với học sinh nghèo, chị Hiền tặng xe đạp, sách vở, học bổng… Tổng kinh phí hoạt động tình nguyện mà chị Hiền kêu gọi thực hiện trong năm 2023 là hơn 450 triệu đồng.

Sinh ra và lớn lên ở thị xã An Khê, có bố từng công tác trong lực lượng vũ trang nên từ nhỏ, chị Hiền đã mơ ước và khao khát được theo nghiệp bố. Tốt nghiệp THPT, chị Hiền theo học Trường Trung cấp An ninh ở tỉnh Đồng Nai rồi học lên đại học. Từ năm 2014 đến nay, chị Hiền công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Chồng chị Hiền cũng tham gia lực lượng vũ trang ở TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và thường xuyên xa nhà. Khó khăn khi vừa phải cân đối giữa nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động Đoàn và gia đình nhưng chị Hiền luôn biết cách sắp xếp thời gian một cách khoa học. Môi trường công việc giúp chị Hiền trang bị một “tinh thần thép” trước mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những cố gắng, nỗ lực không ngừng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động tình nguyện, chị Hiền nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Đại úy Phạm Trần Bình-Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh-nhận xét: “Đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn cơ sở từ năm 2022 đến nay, chị Hiền đã cùng Ban Chấp hành Đoàn cơ sở triển khai nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa tại đơn vị như: “Phòng trực 113”, “Tủ sách thanh niên-Tủ sách pháp luật”… Những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng của chị Hiền đã góp phần tô đẹp hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an nhân dân giỏi việc nước, đảm việc nhà và giàu lòng nhân ái”.