Bộ phim đầu tiên chạm mốc 1 tỷ USD trong năm 2024

Sau 19 ngày phát hành, với doanh thu 469,3 triệu USD ở Bắc Mỹ và 545,5 triệu USD phòng vé quốc tế, phim hoạt hình "Inside Out 2 (Những mảnh ghép cảm xúc)" chính thức trở thành tác phẩm đầu tiên đạt doanh thu "tỷ USD" trong năm 2024.

Theo số liệu từ chuyên trang phòng vé Box Office Mojo, Inside Out 2đã thu về xấp xỉ 1,015 tỷ USD chỉ sau 15 ngày ra rạp, lập kỷ lục là bộ phim hoạt hình đạt mốc một tỷ USD nhanh nhất trong lịch sử, đồng thời là một trong 11 bộ phim hoạt hình gia nhập câu lạc bộ "tỷ USD".

Ra mắt vào ngày 14/6, Inside Out 2 ngay lập tức gây tiếng vang với doanh thu 151 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, vượt qua Dune: Part Two để trở thành phim có doanh thu mở màn lớn nhất trong năm. Inside Out 2 cũng là bộ phim đầu tiên kể từ Barbie vào tháng 7 năm ngoái đạt doanh thu mở màn trên 100 triệu USD.

Chỉ sau tuần đầu ra mắt, doanh thu của Inside Out 2 đã vượt qua tổng doanh thu của phần phim đầu tiên ra mắt năm 2015 (857 triệu USD).

Phim nhận được số điểm rất cao từ các chuyên trang đánh giá phim. Trên trang IMDb, phim đạt 8/10 điểm. Trên trang Rotten Tomatoes, phim đạt trung bình 90% điểm "cà chua tươi" từ chấm điểm của 270 nhà phê bình và 96% điểm "bỏng ngô" từ hơn 5.000 lượt chấm điểm của khán giả.

Đây được xem là một chiến thắng lớn cho hãng phim hoạt hình Pixar sau những khó khăn tại phòng vé trong những năm gần đây khi các phim như Turning Red, Soul và Luca bị phát hành trực tuyến trên Disney+ trong thời kỳ đại dịch.

Theo tờ Variety, ông Michael O’Leary, Chủ tịch kiêm CEO của Hiệp hội Chủ rạp phim Hoa Kỳ, đã gửi lời chúc mừng tới Disney và Pixar vì thành công của Inside Out 2, nhấn mạnh rằng khán giả trên toàn thế giới vẫn ưa chuộng những bộ phim hay và muốn thưởng thức chúng trên màn ảnh rộng.

Tại thị trường Việt Nam, Inside Out 2 sớm trở thành hiện tượng phòng vé kể từ ngày khởi chiếu (14/6). Đến ngày 1/7, phim vẫn đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Việt với hơn 12.000 vé bán ra trong ngày. Tổng doanh thu đến nay đạt hơn 72 tỷ đồng.

Thành công vang dội của Inside Out 2 chủ yếu đến từ hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ nhờ nội dung sáng tạo, gần gũi, phù hợp với mọi đối tượng khán giả. Theo tạp chí Time, độ tuổi xem nhiều nhất trong tuần mở màn là dưới 12 (23%), 18% khán giả ở độ tuổi từ 18 đến 24 và 19% từ 25 đến 34 tuổi. Ngoài ra, phim cũng rất phù hợp để cả gia đình ra rạp thưởng thức vào dịp cuối tuần.

Nội dung Inside Out 2 tiếp tục theo chân cô bé Riley, nay đã là thiếu nữ tuổi teen, với những cảm xúc mới như Anxiety (Lo Âu), Embarrassment (Xấu Hổ), Ennui (Chán Nản) và Envy (Ganh Tỵ) xuất hiện. Sự gần gũi và chân thực trong việc mô tả tâm lý tuổi mới lớn đã giúp bộ phim chạm đến trái tim của khán giả thuộc nhiều độ tuổi khác nhau .

Thời điểm hiện tại, ngoài Inside Out 2, rạp phim Việt Nam đang sôi động với Vùng đất câm lặng: Ngày một (kinh dị, giật gân), Cửu Long Thành Trại: Vây Thành (hành động), Gia tài của ngoại (tâm lý, gia đình).