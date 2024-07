Bắt cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng

Ông Hồ Đại Dũng, nhân viên Công Asean Slipform, bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra hành vi đánh bạc.

Ngày 31-7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có thông báo về việc cơ quan này đã bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Đại Dũng (sinh năm 1972, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), về hành vi đánh bạc theo quy định tại khoản 2 điều 321 Bộ luật Hình sự.

Theo văn bản thông báo, hiện, ông Dũng bị tạm giam tại Trại giam B14 Bộ Công an. Thời điểm bị bắt, ông Dũng đang làm ở Công Asean Slipform.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ đối với ông Hồ Đại Dũng.