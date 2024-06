Bắt 1 cựu giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Mở rộng điều tra đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả quy mô lớn do Quách Ngọc Giao cầm đầu, Công an TPHCM đã bắt thêm 3 bị can được thuê in ấn số lượng lớn vỏ hộp các sản phẩm tân dược.