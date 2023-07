Báo Mỹ CNN ca ngợi nhà hàng Michelin ở Việt Nam

Tin liên quan Gợi ý các điểm đến ẩm thực gắn sao Michelin dành cho tín đồ 'sành ăn'

Đối với những người sành ăn, ít nơi nào có ẩm thực cao cấp hơn các nhà hàng được gắn sao Michelin trong những khách sạn và khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới.

Từ Bangkok đến Piedmont và Hà Nội đến Tokyo, những khách sạn cực kỳ sang trọng này mang tới cho du khách nghệ thuật ẩm thực tuyệt vời nhất, thưởng thức rượu vang đẳng cấp thế giới…

Dưới đây là 20 trong số những nhà hàng đẹp nhất trên thế giới với một số món ăn du khách có thể mong đợi được thưởng thức và những căn phòng tráng lệ để bạn ngả đầu sau bữa tiệc hoành tráng. Hãy nhớ rằng thực đơn thay đổi theo mùa và cả cảm hứng ẩm thực - vì vậy các món ăn được đề cập trong danh sách có thể không nhất thiết phải có trong chuyến du lịch sắp tới của du khách.

Michelin xuất bản sách hướng dẫn đầu tiên vào tháng 6 vừa qua tại Việt Nam và ngay lập tức tạo nên sự phấn khích. Chỉ có bốn nhà hàng được trao ngôi sao cực kỳ được giới ẩm thực khát khao này, trong đó có Hibana by Koki tại khách sạn sang trọng Capella Hà Nội.

Bếp trưởng Hiroshi Yamaguchi là bậc thầy về teppanyaki, kỹ thuật nấu ăn trên teppan (vỉ nướng kim loại). Mọi nguyên liệu trong ẩm thực Nhật Bản đều có tại đây như các loại rau, hải sản, thịt và nhiều thứ khác, tất cả đều có chứng nhận nguồn gốc rõ ràng và nguyên liệu tốt nhất.

Thực khách đến Hibana by Koki sẽ thưởng thức các món ăn bao gồm cua Hokkaido được chế biến hoàn hảo, tôm hùm gai và thịt bò Yaeyama Kyori. Sau bữa tối, hãy đến căn phòng lạ mắt, lấy cảm hứng từ lịch sử nghệ thuật của nhà thiết kế lừng danh Bill Bensley.

Nhà hàng 1 sao Michelin Hibana by Koki nằm tại tầng hầm của khách sạn boutique Capella Hà Nội, cách hồ Gươm và Nhà hát Lớn Hà Nội một quãng ngắn, nổi danh là điểm đến thời thượng của giới sành ẩm thực Hà thành. Đây là nhà hàng cao cấp đầu tiên tại thủ đô mang nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản Teppanyaki tới thực khách, được dẫn dắt bởi bếp trưởng Yamaguchi và bếp trưởng cố vấn Yoshida Junichi - đầu bếp một sao Michelin về nghệ thuật Teppanyaki đầu tiên trên thế giới.

Các nhà hàng trong khách sạn có sao Michelin còn lại trong danh sách của CNN: The Doler Grand, Zurich, Thụy Sĩ; Hjem, Anh; Piazza Duomo, Ý; Côte by Mauro Colagreco, Capella Bangkok, Thái Lan; Chaat, Rosewood Hong Kong; Le Manoir Aux Quat'Saisons, Oxfordshire, Anh; Plénitude, Cheval Blanc Paris, Pháp; Ynyshir, Xứ Wales; Il Ristorante Niko Romito, Bulgari Resort Dubai; SingleThread, California, Mỹ; Lung King Heen, Four Season Hong Kong…