Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 2-9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày (từ 1 đến hết 4-9). Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp này, Sở Giao thông-Vận tải đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng trên các tuyến đường do địa phương quản lý; khắc phục sự cố, bất cập về hạ tầng để bảo đảm giao thông an toàn; kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các điểm nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; tuyên truyền, vận động các đơn vị vận tải trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và các quy định về an toàn giao thông; kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và hoạt động của bến xe; thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phương tiện thủy nội địa; tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình đang thi công xây dựng trên tuyến đường đang khai thác trên địa bàn; tổ chức thi công gọn gàng, an toàn; rà soát bổ sung hệ thống cọc tiêu, biển báo, đèn cảnh báo, barie rào chắn...

Sở Giao thông-Vận tải cũng đề nghị chủ đầu tư các dự án công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tư vấn giám sát, nhà thầu thi công khẩn trương thi công hoàn chỉnh các công việc còn lại, không gây cản trở giao thông, đảm bảo số làn xe lưu thông trên tuyến thuận lợi, tránh gây ùn tắc giao thông; bố trí các lực lượng làm công tác đảm bảo an toàn giao thông thường xuyên có mặt trên công trường để quản lý, duy trì tốt hệ thống cọc tiêu, biển báo an toàn giao thông và đèn báo hiệu ban đêm; tăng cường công tác tuần đường trên tuyến, kịp thời xử lý các trường hợp mất an toàn giao thông…

Các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải khách có phương án vận tải phù hợp trong dịp nghỉ lễ; luôn đảm bảo số lượng phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn; nghiêm túc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là quy tắc giao thông, không để lái xe điều khiển phương tiện liên tục quá 4 giờ liên tục và quá 10 giờ trong một ngày; tăng cường công tác quản lý đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe; kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; thực hiện nghiêm việc vận chuyển, không được vận chuyển hàng cấm, hàng nguy hiểm, hàng dễ cháy nổ, hàng hóa là nguồn phát sinh, lây lan dịch bệnh…

Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra và cương quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện và người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định liên quan; đảm bảo tốt hệ thống thông tin liên lạc; phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các dịch vụ ăn uống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp với Thanh tra Giao thông, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an địa phương đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, trật tự ở trong bến, khu vực xung quanh bến; kịp thời phát hiện và báo cáo cơ quan quản lý tuyến, quản lý giá, quản lý thị trường liên quan đến các hành vi vi phạm về giá và các quy định về vận tải khách của tổ chức, cá nhân…