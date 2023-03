Với 40 năm công tác trong lực lượng BĐBP, Đại tá Đoàn Vĩnh Quý-nguyên Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hiểu khá rõ về truyền thống của đơn vị. Những ngày đầu tháng ba, trong căn nhà nhỏ ở số 26 đường Nguyễn Văn Cừ (TP. Pleiku), ông hồi nhớ: Để xây dựng và phát triển lực lượng An ninh vũ trang thuộc chiến trường B, ngày 1-3-1965, theo yêu cầu của Bộ Công an, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang triệu tập 252 cán bộ, chiến sĩ tổ chức huấn luyện để chi viện cho chiến trường B.

Từ khi thành lập đến ngày thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ban An ninh tỉnh, được sự đùm bọc chở che của đồng bào các dân tộc, vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng, Công an vũ trang Gia Lai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ căn cứ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Bên cạnh đó, đơn vị tiến hành các hoạt động diệt ác, trừ gian, cùng quân và dân trong tỉnh phá kìm, giành quyền làm chủ, góp phần cùng quân và dân cả nước làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chiến tranh của kẻ địch và bọn gián điệp, biệt kích Mỹ-ngụy.

Minh chứng cho những chiến công vang dội của đơn vị, Thượng tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-cho biết: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an vũ trang Gia Lai đã diệt 562 tên địch, bắn bị thương 314 tên, bắt sống 211 tên, góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng, được sự chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Công an vũ trang nhân dân, của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chi viện to lớn, hiệu quả của Công an vũ trang các tỉnh Lai Châu và Bình Trị Thiên, Công an vũ trang Gia Lai vừa củng cố tổ chức, triển khai đồn, trạm, vừa nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mới là quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của bọn phản động. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, lực lượng Công an vũ trang Gia Lai đã độc lập chiến đấu 20 trận, diệt 60 tên địch; phối hợp với các lực lượng chiến đấu 9 trận, diệt 39 tên. Về phía đơn vị đã có 47 đồng chí hy sinh, 64 đồng chí bị thương.

Nhắc đến những chiến công vang dội của lực lượng Công an vũ trang Gia Lai trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam không thể không nói đến trận chiến đấu 9 ngày đêm (từ ngày 18 đến 26-6-1978) bảo vệ Đồn 649 (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh ngày nay). Chỉ với hơn 10 cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã dũng cảm, kiên cường bám trụ, chiến đấu trước sự bao vây của 1 tiểu đoàn quân Pol Pot được trang bị súng hạng nặng như cối, pháo 105 mm. “Vòng vây kẻ địch như gọng kìm siết chặt. Cán bộ, chiến sĩ của Đồn vẫn ngoan cường dựa vào hệ thống hào công sự chiến đấu với kẻ địch. Họ quyết bám trụ, giữ đồn cho tới khi lực lượng Quân khu 5 đến chi viện đánh bật kẻ thù ra khỏi lãnh thổ”-Thượng tá Rơ Mah Tuân cho biết.

Năm nay đã bước qua tuổi 70 nhưng ông Rơ Châm Chích (làng Mook Đen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) vẫn nhớ như in những ngày cùng đồng đội chiến đấu giữ đất, giữ đồn năm 1978. Ông xúc động kể: “Làm sao có thể quên những ngày trên đầu là mưa đạn pháo, dưới chân là nước mưa ngập đến đầu gối, hệ thống giao thông hào nhầy nhụa, còn bên cạnh, những đồng đội cứ lần lượt ngã xuống. Lúc ấy, chúng tôi bảo nhau dù có hy sinh cũng phải bảo vệ bằng được đồn, có nhiều đồng chí bị thương nhưng vẫn tựa vào hầm hào để chiến đấu”.

Năm 1989, ông Đoàn Vĩnh Quý rời quê hương Thanh Hóa vào Gia Lai công tác. Vị trí mà ông đảm nhận là Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh. Dù đã trải qua nhiều khó khăn, gian khổ ở các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ nhưng khi vào đến Gia Lai, ông cũng không khỏi bỡ ngỡ. Ông kể: Ngày ấy, trên địa bàn tỉnh chỉ có 4 đồn Biên phòng. Đường sá đi lại khó khăn, khu vực huấn luyện cho bộ đội chưa có, các đồn còn tạm bợ nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn bám trụ để bảo vệ biên giới và giúp đỡ người dân. Có một câu chuyện không thể nào quên được đó là lần ông cùng đoàn công tác lên huyện biên giới Chư Prông để dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Đồn Biên phòng Ia Mơr vào tháng 2-1992. “Khi đi, đoàn mang theo mấy con heo và lương thực để đơn vị liên hoan. Trên hành trình gian nan ấy, xe chúng tôi bị sa lầy. Ròng rã gần 1 ngày không thể đưa xe lên, mấy con heo chết dần. Thế là chúng tôi cử mấy người đi bộ vác heo và lương thực lên đồn trước. Hôm sau, khi đưa xe đến đơn vị thì cũng bắt đầu đại hội. Trong bữa cơm liên hoan, anh em đùa vui.

Trò chuyện với chúng tôi, Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-chia sẻ: Với vai trò là lực lượng chuyên trách, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các đơn vị BĐBP tỉnh là quản lý, bảo vệ hơn 80 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề chủ quyền lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng còn xây dựng, phát triển lực lượng ngầm, kích động, dụ dỗ, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên sang Campuchia để đi nước thứ 3. Cùng với đó, hoạt động của các loại tội phạm về trật tự xã hội diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ tới nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Song song với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã cử 49 đảng viên các đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 48 chi bộ thôn, làng. Đồng thời, phân công 216 đảng viên phụ trách, giúp đỡ 951 hộ gia đình ở các xã biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Những chương trình, mô hình như: “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, “Mái ấm biên cương”, “Cánh đồng lúa nước”… được lực lượng BĐBP triển khai hiệu quả.

Trong 3 năm qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Song, với tinh thần đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng BĐBP tỉnh đã xuất sắc thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”. Đơn vị thiết lập hơn 20 chốt phòng-chống dịch trên biên giới, trở thành những lá chắn thép, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa tham gia phòng-chống dịch Covid-19, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan qua biên giới. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đã có 3 cán bộ hoãn đám cưới, 4 người không về thăm gia đình khi có người thân qua đời, 2 cán bộ tăng cường vào miền Nam chống dịch và hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tình nguyện không nghỉ phép để ở lại làm nhiệm vụ cùng đồng đội.

Đường lên biên giới giờ đây không còn khó khăn, gian khổ, ô tô đều đến được các đồn. Cùng với đó, đời sống của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên. Tuy nhiên, nhiệm vụ bảo vệ biên giới lúc nào cũng nặng nề, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn phải nêu cao quyết tâm.