Xem gì, nghe gì trong những ngày xuân?

"Mâm cỗ" nhiều màu

Phim "Tết sum vầy" do Vương Quang Hùng đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm: NSND Việt Anh, Thanh Hằng, Nguyễn Sơn, Ngân Quỳnh, Trường Thịnh, Ngọc Xuyên, Hiếu Hiền... Phim lấy bối cảnh miền Tây với gia đình ông Ba Chánh và 3 người con tên: An, Phước, Lành. Nhiều tình huống dở khóc dở cười diễn ra xoay quanh các mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, quan niệm trái ngược giữa cuộc sống thị thành và nông thôn, sự khác biệt thế hệ… Phim có 19 tập, đã phát sóng trên kênh Truyền hình Vĩnh Long (THVL) từ ngày 26-1 (chiếu xuyên Tết).

Phim "Điệp khúc sum vầy" của đạo diễn Lâm Lê Dũng, quy tụ dàn diễn viên: Thanh Nam, Mỹ Dung, Mã Hiểu Đông, Hồ Triệu Ngọc, Lê Chi Na… Phim là câu chuyện về hành trình của những người trẻ nông thôn lên thành phố với hy vọng đổi đời. Phim chiếu trên nhiều đài: VTV5, Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh, Khánh Hòa, Nha Trang, BRVT, Long An, Hậu Giang, Bình Thuận, TodayTV… bắt đầu từ ngày 4-2. Phim "Long phụng sum vầy" do Đặng Minh Quốc đạo diễn, có sự góp mặt của: Lê Bê La, Lê Chi Na, Đào Anh Tuấn, Trần Bích Hằng, Lê Minh Thuấn… là câu chuyện "oan gia" giữa hai gia đình Tư "lân" và Xuân "mai".

Khán giả màn ảnh nhỏ còn được thưởng thức các phim: "Ăn Tết ở đâu" có 4 tập do Nguyễn Lê Minh đạo diễn, "Xuân à, cưới nha" có 10 tập, của đạo diễn Nguyễn Đức Nhật Thanh, "Duyên tiên tiền định" khoảng 20 tập, của đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương, "Đi về phía lửa" trên kênh truyền hình K+ và "Mất tích đêm 30" trên nền tảng Galaxy Play, "Ước mình cùng bay" trên VieON.

Hoài niệm, cảm xúc

Trên màn ảnh rộng, khán giả Việt được thưởng thức 4 phim gồm: "Mai" của Trấn Thành đạo diễn, "Sáng đèn" của Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, "Gặp lại chị bầu" của Nhất Trung đạo diễn, "Trà" của Lê Hoàng đạo diễn. Phim "Mai" đánh dấu sự lên tay trong vai trò đạo diễn của Trấn Thành so với các tác phẩm trước, diễn xuất tốt và đồng đều của dàn diễn viên. Phim "Sáng đèn" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường là phim có màu sắc Tết nhất trong số các phim ra rạp Việt năm nay. Phim "Gặp lại chị bầu" của đạo diễn Nhất Trung có bối cảnh hoài niệm về Sài Gòn - TP HCM những năm 1990. Phim đề cao tình cảm mẹ con, tình bạn bè và tình người. Phim "Trà" của đạo diễn Lê Hoàng khai thác câu chuyện ngoại tình của một doanh nhân thành đạt tên Hải (NSƯT Trương Minh Quốc Thái diễn) đã có vợ con và cô gái trẻ được gọi là Chích (Đoàn Trinh đóng). Cả 4 phim Việt đều chính thức ra rạp từ ngày 10-2 (mùng 1 Tết).

Âm nhạc giàu sự sẻ chia

Nhạc xuân năm nay khai thác triệt để chủ đề đoàn tụ. Những câu chuyện liên quan đến Tết đoàn viên, những câu chuyện nhìn lại một năm đã qua với thành công hay thất bại, Tết của sự mong ngóng trở về quê hương bên gia đình, người thân… Thành công của "Năm qua ta đã làm gì?" của mùa nhạc xuân năm trước tạo nên thương hiệu vững mạnh cho cái tên Bùi Công Nam ở mùa nhạc xuân năm nay. Nhạc sĩ Bùi Công Nam tiếp tục gây ấn tượng với "Về nhà là có Tết".

Chuỗi ca khúc "Biết ơn bởi đang ở lại", "Mai! Má về" và "Tết ổn rồi" là chuỗi 3 bài hát thật sự chạm vào cảm xúc khán giả. Một lần nữa NSND Bạch Tuyết bắt tay với rapper thực hiện sản phẩm nhạc trẻ. Hiện MV "Mai! Má về" đang được chú ý trong danh mục âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Ca khúc "Mừng con về nhà" của Anh Tú cũng là một sản phẩm để lại nhiều ấn tượng với khán giả về nhạc xuân 2024.

Có thể nói nhạc xuân năm nay khá xôm tụ. Ngoài những ca khúc vừa kể còn có: "365 ngày lại Tết" (Phương Thanh), "Tết ổn rồi" (Đông Nhi, Hiền Thục, Jun Phạm, Bùi Công Nam), "Tết xả hơi làm gì căng" (Trúc Nhân, Pháo), "Cười vui lấy vía" (Đức Phúc), "Xuân tươi rói" (Quách Mai Thy, Tùng Viu)… Ca sĩ Đan Trường cũng góp mặt với "Tết này con hứa về"; Nhật Kim Anh ra mắt "Rộn ràng đón Tết"; ca sĩ Nguyễn Hải Yến lần đầu ra mắt MV nhạc Tết với "Đông qua xuân tới"…

Những ca khúc xuân bất hủ cũng không hề yếu thế. Ca sĩ Hồ Văn Cường vừa phát hành album Vol.1 "Mùa xuân bên nhau", gồm các ca khúc quen thuộc như: "Câu chuyện đầu năm", "Cánh thiệp đầu xuân", "Anh cho em mùa xuân"… Ca sĩ Quốc Thiên tặng khán giả "Lời tỏ tình của mùa xuân" gồm các ca khúc cũ: "Đón xuân này nhớ xuân xưa", "Lời tỏ tình của mùa xuân"… "Mộng chiều xuân" gắn liền với bao thế hệ qua giai điệu tango thì nay là bản phối trẻ trung qua giọng hát của Hà An Huy. Như Quỳnh gây bất ngờ cho người nghe bởi bản phối mới của "Đoản ca xuân". Võ Hạ Trâm kết hợp Dương Hoàng Yến "khoác áo mới" cho "Hoa cỏ mùa xuân"… với những âm sắc đặc trưng của Ấn Độ.

Phim chiếu mạng (web drama) đặc sắc

Nhiều phim chiếu mạng phục vụ khán giả dịp Tết Giáp Thìn, gồm: Phim "Chuyện nhà Tí" 3 được chiếu trên kênh YouTube Minh Dự từ ngày 5-2, quy tụ dàn diễn viên quen thuộc: NSND Kim Xuân, Puka, Lạc Hoàng Long, Gia Bảo…. Phim "Cậu Út cậu con Cúc" phần 3 phát hành trên kênh YouTube Huỳnh Lập Official vào lúc 20 giờ ngày 30-1. Phim "Tết đến rồi về nhà thôi 7" chính thức phát trên kênh Thu Trang Official từ ngày 25-1. Phim "Thắm tình duyên xuân" do Nguyễn Thành Nam đạo diễn, công chiếu trên kênh Hồ Bích Trâm Official từ 25 tháng chạp.