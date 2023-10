Vượt qua nghịch cảnh để giúp ích cộng đồng

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm vừa trao tặng bằng khen cho Đội Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành Cảng Hàng không Pleiku và Thượng úy Nguyễn Đức Vũ-cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Kông Chro) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trong thời gian qua. Đây niềm động viên lớn để 2 cá nhân, tập thể này nỗ lực cống hiến hơn nữa trong công tác PCCC và CNCH, góp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp.