Vụ cháy 14 người tử vong ở Cầu Giấy: Thông tin ban đầu từ cơ quan công an

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, hồi 0 giờ 46 phút ngày 24-5, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà ở gia đình và cho thuê để ở; địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau khi nhận tin, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP 114 điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ 7 xe chữa cháy, xe chở phương tiện thuộc Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Khu vực số 2 - Phòng PC07, Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa đến hiện trường. Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, lãnh đạo Cục C07 - Bộ Công an, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Trưởng Phòng PC07 và Trưởng Công an quận Cầu Giấy trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo, chỉ huy công tác tổ chức chữa cháy và CNCH.

Hồi 0 giờ 55 ngày 24-5, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp cận hiện trường, tại thời điểm này, đám cháy đã cháy rụi các phương tiện xe máy, xe đạp, xe đạp điện để tại khu vực sân, phần khung thép, mái tôn che phần sân trước đã sập đổ, đám cháy đang cháy lan và phát triển mạnh theo cả trục dọc từ tầng 1 lên tầng 2, tầng 3 và theo trục ngang các gian phòng ở tại tầng 1; tại thời điểm này, đám cháy đang phát sinh rất nhiều khói khí độc bao trùm toàn bộ tum mái, cầu thang bộ và hành lang các tầng nhà.

Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển tổ chức cắt, phá khóa cổng chính để triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận khu vực cháy qua sân chính, lối vào các gian phòng ở các tầng của ngôi nhà (cứu được 3 người theo hướng tiếp cận này); đồng thời triển khai phá ô cửa sổ trên bề mặt tường ngoài tầng 2 của nhà ở hộ gia đình, sử dụng thang dây cứu nạn của nhà dân trang bị (cứu được 4 người theo hướng tiếp cận này từ tầng 2 của ngôi nhà).

Sau 10 phút tổ chức chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tổ chức phun nước chữa cháy, làm mát cấu kiện, tổ chức tìm kiếm người bị nạn và cứu nạn.

Đến 1 giờ 26 phút cùng ngày 24-5, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy đã làm 14 người tử vong; 3 người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải.

Thiệt hại về tài sản đang được thống kê, làm rõ.

Hiện Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Công an TP Hà Nội cũng đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp cùng chính quyền địa phương sở tại để ổn định tình hình, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình người bị nạn.