Tuổi trẻ Bình Dương chăm lo thiếu nhi đồng bào dân tộc ít người ở Gia Lai

(GLO)- Là vận động viên (VĐV) điền kinh quốc gia, do chấn thương nên sớm phải giã từ đường chạy, anh Nguyễn Trường Phong vẫn quyết tâm theo đuổi niềm đam mê với thể thao. Để rồi, sau đó, anh bén duyên với nghề giáo và trở thành người “thắp lửa”, đưa phong trào thể thao học đường phát triển lên một tầm cao mới.

(GLO)- 3 tháng nay, Trạm đọc-Học chữ nhân ái do anh Trần Phước Lợi (SN 1988, thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh GIa Lai) thành lập đã trở thành nơi sinh hoạt, học tập của trẻ em. Cứ vào chủ nhật hàng tuần, các em lại cùng nhau đọc sách, giao lưu và kết nối tình yêu tri thức.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa kí Quyết định số 704/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 6 tập thể và 1 cá nhân thuộc Bộ Công an “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.