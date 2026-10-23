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Thế giới

Tunisia: Biểu tình ở nhiều địa phương, cảnh sát phải sử dụng hơi cay

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo Reuters, The Star)

(GLO)- Ngày 22-10, biểu tình tại Tunisia dẫn đến đụng độ với cảnh sát ở khu vực ngoại ô thủ đô Tunis và một số địa phương phía nam. Lực lượng an ninh đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông sau cái chết của một người bị bắt do nghi liên quan buôn bán ma túy.

Người biểu tình tại Ettadhamen, khu vực ngoại ô thủ đô Tunis, chặn đường, đốt lốp xe và ném đá về phía cảnh sát.

Lực lượng an ninh sử dụng hơi cay, đồng thời bảo vệ một đồn Vệ binh Quốc gia trong khu vực.

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Người biểu tình tại thủ đô Tunis, Tunisia, ngày 17-10. Ảnh: Zoubeir Souissi/Reuters

Gia đình nạn nhân cáo buộc người này bị cảnh sát bạo hành sau khi bị bắt, yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong và truy cứu trách nhiệm những người liên quan.

Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin người này tử vong sau khi nuốt ma túy. Bộ Nội vụ Tunisia chưa đưa ra thông báo chính thức.

Cùng ngày, đụng độ cũng xảy ra tại Jebeniana, miền Nam Tunisia, sau cái chết của một người mà thân nhân cho rằng xảy ra trong lúc bị lực lượng an ninh truy đuổi. Agareb, cũng thuộc tỉnh Sfax, ghi nhận đụng độ tương tự.

Tại thành phố Sfax, sinh viên xuống đường sau khi một nữ sinh gặp vấn đề về tim và tử vong.

Các sinh viên cho rằng lực lượng cấp cứu đến chậm, phản ánh tình trạng thiếu cơ sở y tế và kêu gọi bãi khóa tại các khoa thuộc các trường đại học ở Sfax trong ngày 23-10.

Các cuộc biểu tình tại Tunisia diễn ra trong bối cảnh nước này đối mặt khó khăn kinh tế và chất lượng dịch vụ công suy giảm.

Trước đó, ngày 17-10, hàng nghìn người đã tuần hành tại thủ đô Tunis trong cuộc biểu tình do Tổng Liên đoàn Lao động Tunisia cùng các tổ chức xã hội dân sự dẫn đầu.

Người tham gia phản đối các hạn chế đối với quyền tự do và cách điều hành kinh tế của Tổng thống Kais Saied, giữa tình trạng mất điện, mất nước tái diễn và thiếu thuốc cùng hàng hóa thiết yếu.

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