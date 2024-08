Từ nay đến tháng 10, có khoảng 4-6 cơn bão sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam

IMHEN cảnh báo, trong 3 tháng tới, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng Trung Bộ sẽ cao hơn. Cần đặc biệt đề phòng mưa lũ, ngập lụt ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Cục Quản lý đê điều và Phòng-chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho biết, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và mưa bão nên cả nước ghi nhận 104 người chết, mất tích, phần lớn do sạt lở đất, lũ quét. Thiệt hại vật chất ước tính 2.000 tỷ đồng. Con số này cao hơn 7 tháng năm 2020 với 53 người chết, chủ yếu do giông, sét. Cả năm 2021 số người chết do thiên tai là 101, năm 2023 là 131.

Do vậy, ngày 4-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành công điện yêu cầu các tỉnh, thành, bộ, ngành chủ động phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thiện phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai, nhất là bão, lũ lụt, sạt lở đất.