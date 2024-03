Trọng Hiếu lên tiếng vụ sang Đức tìm sự nổi tiếng sau 9 năm 'Vietnam Idol'

Tin liên quan Trọng Hiếu làm show tại 5 thành phố ở Đức

9 năm sau khi giành quán quân Vietnam Idol 2015, Trọng Hiếu gây bất ngờ khi tổ chức tour diễn đầu tiên trong sự nghiệp. Nam ca sĩ chọn 5 thành phố ở Đức để thực hiện dự án âm nhạc này, gồm Frankfurt, Remscheid, Munich, Berlin và Hamburg. Chương trình bắt đầu từ tháng 2 - 3.2024.

Trước thắc mắc của mọi người về việc bắt đầu từ con số 0 và tìm kiếm sự nổi tiếng tại thị trường Đức, Trọng Hiếu nói đó không phải mục tiêu của anh. Theo giọng ca 9X, việc thực hiện những buổi biểu diễn này là để lan tỏa thông điệp: “Không quan trọng bạn đến từ đâu, bạn trông như thế nào, bạn có thể thực hiện được ước mơ của mình khi bạn luôn bản lĩnh, không bao giờ bỏ cuộc và dám là chính mình”.

Chọn Đức làm nơi tổ chức tour diễn đầu tiên trong sự nghiệp, Trọng Hiếu gặp khó khăn trong khâu sản xuất, lựa chọn bài, bán vé… Nam ca sĩ nói khi đối diện với khó khăn, khán giả là nguồn động lực lớn của anh.

“Đó là những khoảnh khắc mọi người hát và nhảy khi tôi trình diễn, những khoảnh khắc tôi có thể truyền cảm hứng tới khán giả bằng chính câu chuyện của mình. Đó là nguồn năng lượng của tôi”, quán quân Vietnam Idol 2015 bộc bạch.

Những buổi biểu diễn mang lại cho Trọng Hiếu cảm xúc khó quên. Nhiều khán giả tại Đức hò reo, ủng hộ nam ca sĩ. Thậm chí, một số người còn học tiếng Việt, thuộc lời những ca khúc của Trọng Hiếu và còn chuẩn bị nón lá để hòa chung không khí sôi động tại sự kiện. Một số khác đã bật khóc khi nghe Con đường tôi, Say It Out Loud dù không hiểu hết ý nghĩa của ca khúc.

Trọng Hiếu được gọi là “nghệ sĩ đi ngược dòng” khi theo đuổi phong cách âm nhạc, phong cách thời trang riêng biệt. Nam ca sĩ không ngại thử thách bản thân thay vì hoạt động an toàn. Trọng Hiếu tâm sự cũng không ít lần vấp ngã hay thất bại, phải bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên anh luôn cố gắng học hỏi, đứng lên bước tiếp chặng hành trình của mình.