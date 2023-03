Trọng Hiếu làm nên lịch sử khi vào chung kết Eurovision Song Contest

Tối 3/3, vòng chung kết Cuộc thi Ca khúc truyền hình châu Âu (Eurovision Song Contest) tại Đức đã diễn ra tại trường quay MMC Studios ở thành phố Cologne, miền Tây nước Đức.

Đáng chú ý, tại cuộc thi lần này có sự góp mặt của chàng trai gốc Việt Trọng Hiếu - quán quân cuộc thi Tìm kiếm thần tượng âm nhạc Việt Nam (Vietnam Idol) năm 2015.

Trọng Hiếu là đại diện gốc Á đầu tiên lọt vào vòng chung kết (cùng 2 ban nhạc và 5 thí sinh khác) để tìm ra đại diện xuất sắc nhất cho nước Đức tới Liverpool (Anh) tham dự cuộc thi Ca khúc truyền hình toàn châu Âu vào tháng 5 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tiết mục của Trọng Hiếu được chọn mở màn đêm chung kết.

Trong phần giới thiệu được ghi hình trước, ca sỹ 30 tuổi đến từ vùng Bad Kissingen (bang Bavaria) cho biết kể từ khi giành chiến thắng tại Vietnam Idol 2015, anh luôn di chuyển giữa Đức và Việt Nam để thực hiện các công việc và dự án âm nhạc của mình.

Với bài hát "Dare To Be Different" (Dám khác biệt), Trọng Hiếu muốn cho khán giả trải nghiệm nỗ lực dám khác biệt cả trong "phần nghe và phần nhìn" và anh mong muốn đại diện cho nước Đức tới Liverpool trong cuộc thi chung kết toàn châu Âu vào tháng 5 tới.

Với trang phục thiết kế lấy cảm hứng từ áo dài và đầu đội nón lá ánh bạc, Trọng Hiếu ngay khi xuất hiện đã lập tức khiến trường quay bùng nổ với bài hát "Dare To Be Different" do anh tự sáng tác.

Kiel Tutin - nhà biên đạo người Anh từng thực hiện hàng loạt MV cho các ngôi sao thế giới như BlackPink, Jennifer Lopez, Big Bang… - đảm nhiệm vai trò biên đạo tiết mục này.

Các vũ công tham gia cũng là những người đến từ các nước khác nhau, với màu da khác nhau.

Kết thúc phần biểu diễn, các khách mời tại trường quay đã hết lời khen ngợi phần biểu diễn của Trọng Hiếu, đặc biệt là phần vũ đạo với những bước nhảy điêu luyện của thí sinh gốc Việt.

Người dẫn chương trình nổi tiếng ở Đức Riccardo Simonetti trong vai trò khách mời của trường quay đặc biệt ca ngợi sự xuất sắc của Trọng Hiếu, cũng như phần biên đạo cho tác phẩm này.

Ông Simonetti nhấn mạnh rằng Trọng Hiếu thực sự đã là một ngôi sao nhạc pop, anh đã truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến mọi người.

Trong khi đó, ca sỹ nhạc pop Florian Silbereisen cũng hết lời khen ngợi khả năng vũ đạo của Trọng Hiếu.

Trọng Hiếu chia sẻ anh tự hào là người Việt Nam và là người gốc Á đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng chung kết Eurovision Song Contest tại Đức sau 5 lần đăng ký bất thành trong tổng cộng 8 năm.

Với ca khúc "Dare To Be Different," Hiếu muốn thể hiện sự đa dạng và muôn màu của cuộc sống, trong đó phần đầu bài hát mang đậm âm hưởng Việt Nam.

Hiếu cũng cho biết anh luôn tự hào về nguồn gốc của mình, tự hào về vẻ đẹp của quê hương Việt Nam và mong muốn đưa vẻ đẹp này ra thế giới. Anh luôn tràn đầy năng lượng hướng tới mục tiêu với sự kiên trì, đam mê và tự tin theo đuổi ước mơ của mình.

Ở cuộc thi lần này, Hiếu đã xuất sắc vượt qua khoảng 350 thí sinh để góp mặt trên sâu khấu cùng 5 thí sinh khác và 2 ban nhạc. Một thí sinh khác đã lỡ hẹn với cuộc thi ngay trước đêm chung kết do sức khoẻ không tốt.

Blood & Glitter của ban nhạc Lord of the Lost đến từ Hamburg là tiết mục cuối khép lại đêm chung kết ở Đức và ban nhạc này cũng giành điểm số cao nhất để đại diện cho Đức tới Anh tham dự cuộc thi toàn châu Âu vào tháng 5 tới.

50% số điểm của thí sinh do khán giả bình chọn (trực tuyến và qua điện thoại) và số còn lại do đích thân các giám khảo tại 8 nước (Thụy Sĩ, Hà Lan, Phần Lan, Tây Ban Nha, Litva, Ukraine, Áo và Anh) thông báo kết quả trực tuyến với 3 mức điểm cao nhất là 8, 10 và 12 điểm.

Đáng chú ý, khi kết quả của giám khảo được công bố, Lord of the Lost chỉ đứng ở vị trí thứ 5, nhưng khi tổng hợp với kết quả bình chọn của khán giả, ban nhạc này đã bất ngờ vươn lên đứng vị trí nhất bảng.

Trọng Hiếu đứng thứ 3/8 tiết mục tham dự, với 71 điểm, sau ban nhạc Lord of the Lost (189 điểm), và hai thí sinh Will Church và Ikke Hüftgold cùng được 111 điểm.

Dù không thể giành chiến thắng đại diện cho nước Đức tới Anh lần này, song Trọng Hiếu đã giành được nhiều lời khen ngợi từ các giám khảo cũng như khách mời và đông đảo khán giả.

Đối với nhiều người, Trọng Hiếu đã là người chiến thắng vì chính lòng đam mê, ý chí vươn lên mạnh mẽ và sự kiên trì theo đuổi mục tiêu lựa chọn của mình.