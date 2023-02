Top 5 ứng cử viên sáng giá tại Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023, Thanh Thanh Huyền nổi bật nhất?

Sau gần 4 năm trì hoãn, Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế (Miss Charm 2023) chính thức bước vào "đường đua" từ ngày 3-2 vừa qua tại TP.HCM. Cuộc thi có sự tham gia của 40 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor đăng tải hình ảnh của top 40 thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023, đồng thời nhận xét họ đều là những cô gái quyến rũ và tài năng.

Hiện tại, dàn thí sinh Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023 đang tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi. Thông qua hình ảnh, clip được cập nhật trên trang fanpage chính thức, cộng đồng yêu nhan sắc đã có những nhận xét, dự đoán về những ứng cử viên sáng giá có khả năng đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023.

Đại diện Venezuela

Thí sinh được dự đoán có khả năng cao đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023 là đại diện Venezuela. Người đẹp đại diện quốc gia này đến với cuộc thi là Lady Di Maria Mosquera. Năm nay cô 22 tuổi, sở hữu chiều cao 1,83m, số đo ba vòng lần lượt là 91-63-97cm. Hiện tại, Lady Di Maria Mosquera đang là sinh viên chuyên ngành Truyền thông và Xã hội tại một trường đại học có tiếng tại quê nhà. Trước khi đến với Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023, Lady Di Maria Mosquera từng giành giải Á hậu 1 cuộc thi El Concurso 2021.

Đại diện Thái Lan

Đại diện Thái Lan đến với Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023 là Patitta Suntivijj. Cô sở hữu sự tự tin, quyến rũ. Cộng đồng yêu nhan sắc quốc tế nhận xét, Patitta Suntivijj có sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc đẹp và tài năng. Đây là hai yếu tố quan trọng khi đến với một cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Patitta Suntivijj được đánh giá cao về nhan sắc, thần thái và tài năng. (Clip: Instagram)

Patitta Suntivijj từng theo học tại khoa Giáo dục các môn khai phóng tại trường Đại học Thammasat (Thái Lan). Patitta Suntivijj cũng từng là một tiếp viên hàng không của hãng Emirates. Cô là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi sắc đẹp Thái Lan và gặt hái được nhiều thành tích đáng chú ý như: Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2019, Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Thái Lan 2020.

Đại diện Nga

Anna Baksheeva (18 tuổi) là người đẹp đại diện Nga đến với Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023. Cô sở hữu chiều cao 1,77m cùng nhan sắc xinh đẹp, hình thể gợi cảm, mái tóc vàng óng, nước da trắng mịn. Dù mới 18 tuổi nhưng Anna Baksheeva khiến nhiều thí sinh phải "dè chừng".

Anna Baksheeva từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và giành được loạt thành tích "khủng" như: Top 10 Miss Earth 2019, Á khôi cuộc thi Miss High School Girl, Á hậu cuộc thi Beauty of the Transbaikalia, chiến thắng Crasa Of Russia 2019, đăng quang Miss Earth Russia 2019. Đại diện Nga được nhận xét là nhân tố khiến nhiều thí sinh phải e dè tại Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023.

Đại diện Colombia

Juliana Habib Lorduy (22 tuổi) đến từ Colombia là một trong những thí sinh được giới chuyên môn và cộng đồng yêu nhan sắc đánh giá cao tại Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023. Juliana Habib Lorduy sở hữu chiều cao 1,72m cùng số đo ba vòng lần lượt là 89-68-96cm và vẻ đẹp quyến rũ. Hiện tại, cô là sinh viên chuyên ngành Xã hội và Báo chí tại một trường đại học có tiếng tại quê nhà.

Trước khi đến với Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023, Juliana Habib Lorduy từng lọt top 10 Hoa hậu Colombia 2021. Ngoài việc sở hữu sắc vóc nổi bật, Juliana Habib Lorduy còn gây chú ý khi là thành viên của Hiệp hội Fundacion IMAT, đây là tổ chức giúp đỡ trẻ em bị ung thư.

Đại diện Việt Nam

Đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023 là Đặng Dương Thanh Thanh Huyền (sinh năm 1996). Cô vốn quen thuộc trong làng giải trí Việt với vai trò MC song ngữ, nhà sáng tạo nội dung. Thanh Thanh Huyền từng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi dẫn chương trình bằng tiếng Anh mà không cần kịch bản.

Thanh Thanh Huyền sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng số đo ba vòng quyến rũ, giọng nói truyền cảm. Năm 2015, cô từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, lọt top 15 chung cuộc. Tại Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023, Thanh Thanh Huyền đang có sự thể hiện tốt và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng yêu nhan sắc.

Theo lịch trình dự kiến của ban tổ chức Miss Charm 2023, đêm bán kết sẽ được diễn ra vào ngày 13/2, đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 16/2 tại TP.HCM.