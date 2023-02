Grammy 2023: Nữ ca sỹ Beyonce được vinh danh với 3 giải thưởng

Sáng 6/2 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 65 được tổ chức tại sân khấu nhà thi đấu Crypto.com Arena ở thành phố Los Angeles (Mỹ), với sự tham dự của nhiều gương mặt đình đám trong ngành công nghiệp âm nhạc thế giới.

Dưới sự dẫn dắt của diễn viên hài người Nam Phi Trevor Noah, sự kiện năm nay sẽ tìm ra chủ nhân của chiếc kèn vàng danh giá ở 91 hạng mục đề cử, công nhận danh hiệu đối với các bản thu âm, sáng tác và nghệ sỹ xuất sắc của năm, tính từ ngày 1/10/2021 đến 30/9/2022.

Nữ ca sỹ Beyonce là nghệ sỹ đầu tiên của Grammy 2023 được vinh danh với 3 giải thưởng Bản ghi âm Dance/Electronic hay nhất với "Break My Soul"; Màn trình diễn R&B truyền thống hay nhất với "Plastic Off the Sofa" và Ca khúc R&B hay nhất với bài hát "Cuff It."

Thành tích này đã đưa cô trở thành một trong 2 nghệ sỹ sở hữu nhiều kèn vàng nhất (31 chiếc), tạm thời sánh ngang Georg Solti - Giám đốc âm nhạc quá cố của Dàn nhạc Giao hưởng Chicago.

Beyonce được đánh giá vẫn còn nhiều cơ hội để nâng cao thành tích của mình, khi là nghệ sỹ có nhiều đề cử nhất giải năm nay, với tổng cộng 9 hạng mục được đề cử.

Tại hạng mục Album nhạc Đồng quê xuất sắc nhất, chiếc kèn vàng thuộc về "A Beautiful Time" của Willie Nelson. Trong khi đó, album "Harry's House" của Harry Styles đã giành chiến thắng ở hạng mục Album Vocal Pop xuất sắc nhất.

Trên sân khấu nhận giải, cựu thành viên của ban nhạc One Direction xúc động gửi lời tri ân tới những cộng sự của mình - 2 người bạn thân đã tạo cảm hứng cho anh thực hiện album này.

Trước khi chính thức khai màn lễ trao giải Grammy 2023, ban tổ chức cũng đã công bố sớm chủ nhân một số hạng mục.

Taylor Swift thắng giải Video ca nhạc hay nhất với phim ca nhạc ngắn "All Too Well." Sản phẩm do cô đạo diễn, được lấy cảm hứng từ chuyện tình giữa nữ ca sỹ và Jake Gyllenhaal cách đây 10 năm.

Trong khi đó, giải Sách nói hay nhất thuộc về hồi ký "Finding Me" của diễn viên - nhà sản xuất Viola Davis.

Theo NBC News, thành tích này giúp Davis trở thành người phụ nữ da màu thứ 3 giành cả 4 giải thưởng lớn gồm Emmy, Grammy, Oscar, and Tony Awards (EGOT), sau Saba Hamedy và Char Adams.