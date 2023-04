Công an Gia Lai quyết liệt đấu tranh với tội phạm trên tuyến giao thông; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm Đội K53 tại Ratanakiri; Chỉ số PAPI năm 2022 của Gia Lai thấp nhất trong các tỉnh Tây Nguyên; Sập lò than do mưa lớn, 4 người bị thương… là những tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay.