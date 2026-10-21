Tin thế giới sáng 21-10: Iran tuyên bố bắn hạ MQ-9, đẩy tàu chiến Mỹ cách xa Hormuz 700km

(GLO)- Hungary chặn bước tiến của Ukraine và Moldova trên đường vào EU; Iran tuyên bố bắn hạ “Ác điểu” MQ-9, đẩy tàu chiến Mỹ cách xa Hormuz 700km... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-10.

Hungary chặn bước tiến của Ukraine và Moldova trên đường vào EU

Ngày 20-10, các nhà ngoại giao của Hungary và EU cho biết Hungary đã chặn bước tiếp theo trong tiến trình gia nhập EU của Ukraine và Moldova, mặc dù những yêu cầu trước đó của nước này đã được đáp ứng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên trái) gặp Thủ tướng Hungary Péter Magyar tại Brussels (Bỉ). Ảnh: president.gov.ua

Theo tờ Kyiv Independent, Ukraine và Moldova hiện tiến hành song song tiến trình gia nhập EU. Hai nước cần mở được toàn bộ sáu cụm đàm phán về mở rộng, gồm các nhóm cải cách nhằm đưa hệ thống pháp luật và chính sách trong nước phù hợp với quy định của EU.

Ngày 13-10, tại Luxembourg, hai nước đã mở thêm hai cụm đàm phán, sau khi đạt được tiến triển trong các bước chuẩn bị trước đó. Như vậy, vẫn còn hai cụm chưa được mở; các bên hy vọng có thể thúc đẩy việc này trước khi năm nay kết thúc.

Ngày 20-10, các chuyên gia kỹ thuật đến từ 27 quốc gia thành viên EU họp nhằm thống nhất một bước thủ tục, qua đó khởi động quá trình mở hai cụm đàm phán cuối cùng. Tuy nhiên, Hungary đã ngăn đề xuất này.

Các nhà ngoại giao dự đoán động thái phản đối của Hungary có thể chỉ mang tính tạm thời, nhằm tránh để chính phủ nước này bị phe đối lập chỉ trích là có lập trường quá mềm mỏng với Ukraine.

Iran tuyên bố bắn hạ MQ-9, đẩy tàu chiến Mỹ cách xa Hormuz 700km

Iran tuyên bố đẩy tàu chiến Mỹ ra xa eo biển Hormuz khoảng 700km, đồng thời nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu đi qua tuyến đường thủy chiến lược.

"Iran đã buộc các tàu chiến và tàu hộ vệ của Mỹ phải rời khỏi eo biển Hormuz", ông Hossein Mohebi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố hôm 20-10.

Xuồng cao tốc Iran tiếp cận một tàu chở hàng gần vịnh Ba Tư. Ảnh: Getty

"Trước khi xung đột xảy ra, có từ 30 đến 40 tàu của Hải quân Mỹ hiện diện tại Vịnh Ba Tư, nhưng giờ đây họ đã rút lui cách eo biển Hormuz 700km", người phát ngôn nhấn mạnh.

Lực lượng phòng không Iran ngày 20-10 cũng tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper (Ác điểu) của Mỹ trên eo biển Hormuz.

Kể từ khi xung đột giữa Washington và Tehran bùng nổ, Iran tuyên bố hạ hơn 50 chiếc MQ-9 của Mỹ.

Mỹ, Ấn Độ hướng tới việc sớm hoàn tất thoả thuận thương mại song phương

Chiều 20-10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tới thành phố Mumbai, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác năng lượng, thương mại, quân sự, công nghệ và nhiều vấn đề khác giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) bắt tay Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (phải) trước cuộc gặp giữa hai bên tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 20-10-2026. Ảnh: AP

Sau khi đặt chân đến thành phố Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra, Ngoại trưởng Rubio đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà S Jaishankar để thảo luận về các khía cạnh của quan hệ song phương.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong cuộc gặp, hai ngoại trưởng đã xem xét toàn diện quan hệ song phương và thảo luận các cách thức nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn cầu Toàn diện Ấn Độ - Mỹ.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Jaishankar và người đồng cấp Rubio cũng trao đổi quan điểm chi tiết về nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, quốc phòng, công nghệ và an ninh năng lượng.

Hai bên hoan nghênh những tiến triển đạt được trong các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại song phương Ấn Độ - Mỹ (BTA) và tái khẳng định cam kết hướng tới việc sớm hoàn tất hiệp định này.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về các diễn biến khu vực và toàn cầu.

Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Ngày 20-10, Bộ Y tế và dân số Ai Cập thông báo 12 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ va chạm giữa một xe khách và một xe tải ở phía Tây thủ đô.

Lực lượng cứu hộ dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: The Sun

Bộ trưởng Y tế Khaled Abdel-Ghaffar theo sát công tác ứng phó với vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo đảm bảo các nạn nhân được mọi sự chăm sóc y tế, dịch vụ cứu thương và các hỗ trợ cần thiết. Bộ này nhấn mạnh số thương vong nêu trên mới chỉ là con số sơ bộ. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Ai Cập là quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông đường bộ ở mức cao do các vấn đề về tốc độ và ý thức chấp hành luật giao thông.