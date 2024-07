Thư từ Đức: Bản hòa ca pháo hoa

Trận đấu giữa Đức và Đan Mạch quá vất vả khi cầu thủ đôi bên mệt lử sau gần 100 phút đọ sức.

Trận đấu được hầu hết cổ động viên thừa nhận "nghẹt thở" theo nhiều nghĩa. Cơn mưa tầm tã khiến trận đấu bị tạm dừng khi giông tố vần vũ trên bầu trời thành phố. Trong 25 phút, người hâm mộ bên trong sân Dortmund Arena đã phải tìm chỗ trú ẩn sấm sét và mưa đá, còn cổ động viên tại các fanzone đều được yêu cầu sơ tán.

Dortmund thì căng thẳng như thế còn ở Berlin, mọi fanzone nóng như "hỏa diệm sơn". Trong bầu không khí 30 độ C, CĐV khu fanzone ở cổng thành Brandenburg phải đeo kính râm vì trời vẫn nắng dù đồng hồ đã điểm 20 giờ. Để có thể vào khu vực này xem bóng đá, khán giả phải xếp hàng kiểm tra an ninh (giống như cổng an ninh sân bay).

Vì lượng khán giả xem trận Đức - Đan Mạch đông kỷ lục nên những CĐV kiên nhẫn nhất phải mất hơn 1 giờ để vào xem. Không khí của trận đấu, dù xem qua màn hình lớn, vẫn sinh động như đang xem ở sân vận động. Đội bóng chủ nhà áp đảo về lượng khán giả hâm mộ. Chính vì thế, sau mỗi lần mành lưới 2 đội rung lên, tiếng reo hò lại vang dậy, tất nhiên kèm cả những tiếng thở dài đồng thanh mỗi khi VAR bắt lỗi việt vị.

Người hâm mộ ăn mừng sau trận thắng của đội bóng yêu thích, điều đó không mới. Những tiếng la hét vang lên khắp ngõ ngách, những bộ tóc nhuộm 3 màu như biểu tượng cờ Đức, những lá cờ nhỏ tung bay khắp phố phường... Tất cả đều nói lên sự hân hoan của người hâm mộ Đức khi đội nhà giành được vé đi tiếp.

Với người hâm mộ Đức, hành trình đi đến ngôi vương Euro 2024 của đội tuyển quê nhà đang ngắn lại. Cách ăn mừng chiến thắng đầy thú vị của người Đức chính là đốt pháo hoa. Mỗi lần đội tuyển Đức có được một cú ghi bàn, những trái pháo hoa đồng loạt nổ tung tóe trên bầu trời.

Quan sát màn ăn mừng của người Đức, dễ dàng nhận thấy không khí Tết Nguyên đán hay những ngày lễ trọng đại ở Việt Nam. Có điều, bản hòa ca pháo hoa bắt đầu sau mỗi bàn thắng thay cho lời reo hò.

Người Đức không để dành sự phấn khích. Họ sẽ đốt pháo hoa ăn mừng ngay khi có bàn thắng. Và, khi bàn thắng không được thừa nhận, họ lại đồng loạt xuất hiện ở ban công các căn hộ chung cư, nhìn nhau và đưa tay lên đầu biểu thị sự tiếc nuối. Rồi ngay sau đó, họ lại trở về chỗ của mình, trong nhà, để theo dõi tiếp trận đấu.

Trong đêm 29-6 (giờ địa phương), có tất thảy 3 lần pháo hoa rợp trời dù chỉ 2 lần bàn thắng được công nhận. Người hâm mộ hy vọng "bản hòa ca pháo hoa" sẽ tiếp tục nở rộ trên bầu trời trong những trận đấu kế tiếp. Một cư dân Berlin tiết lộ: "Người Đức làm gì cũng có kế hoạch. Những trái pháo hoa này đã được mua từ năm ngoái để chuẩn bị mừng tuyển Đức ghi bàn thắng".

Khi được hỏi nếu chẳng may đội chủ nhà không ghi được bàn nào thì sao, họ cho biết sẽ để dành pháo hoa cho những trận đấu khác của Đức. Đó là văn hóa ăn mừng của người hâm mộ "Die Mannschaft". Tưởng rằng không ồn ào nhưng ồn ào không tưởng và tất thảy mọi người đều hưởng ứng.