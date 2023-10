Thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai, trong 9 tháng của năm 2023, trên địa bàn xảy ra 27 vụ cháy, làm 2 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 3,19 tỷ đồng. So với cùng kỳ 2022, tăng 8 vụ, tăng 1 người chết và thiệt hại tài sản tăng 1,11 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, phòng ngừa, xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do các sự cố cháy, nổ gây ra, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nâng cao ý thức về tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH; tự giác chấp hành công tác PCCC và CNCH; người đứng đầu các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp phải gương mẫu đi đầu và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về PCCC; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, siết chặt các biện pháp quản lý nhà nước về PCCC; xử lý ngay đối với cơ sở không đảm bảo yêu cầu PCCC đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC có hiệu lực thực thi; xử lý nghiêm, thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động cơ sở không đủ điều kiện, không khắc phục kiến nghị của cơ quan chức năng, để kéo dài vi phạm về PCCC…

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, thường xuyên kiểm tra, giám sát, thực hiện thẩm định, cấp phép đối với các công trình xây dựng thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế PCCC. Trong quá trình quy hoạch khu dân cư đô thị, nhà ở cần quan tâm kiểm tra, bố trí hệ thống nguồn nước đảm bảo đường di chuyển thông thoáng, thuận lợi để lực lượng chữa cháy kịp thời tiếp cận hiện trường, xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố cháy, nổ.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với sở, ngành liên quan tổng kiểm tra an toàn PCCC và CNCH các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 30-10-2023; thường xuyên kiểm tra công tác PCCC và CNCH đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tham mưu cho chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC và thoát nạn cho hộ gia đình; duy trì công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, đảm bảo công tác chữa cháy, CNCH kịp thời, có hiệu quả.