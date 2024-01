Thanh Lam hát giữa đại ngàn Tây nguyên

Tin liên quan Ca sĩ Thanh Lam tiết lộ cuộc sống với chồng bác sĩ

Sau phần đầu tiên các người mẫu thể hiện bộ sưu tập áo dài hoa Đào xưa với giọng hát của ca sĩ Đình Tạm, danh ca Thanh Lam trình bày ca khúc Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao.

Tiếp theo, các ca sĩ: Lê Minh Đức, Thủy Tiên, Phương Kat, Khang Ngọc, TG9X Thái Dương, Nghiêm Thu, Brice Liêm lần lượt thể hiện Bình ca, Tôi đang mơ giấc mộng dài, Ô mê ly, Một đời người một rừng cây, Mưa hồng, Mùa đông, When the rain become to fall, Để gió cuốn đi. Đặc biệt pianist Trọng Nghĩa trình bày solo ca khúc I will follow him cùng đàn piano chở từ Gia Lai lên Măng Đen.

Nhà thiết kế Minh Hạnh giữ vai trò tổng đạo diễn chương trình. Chị cho biết, muốn mang đến Măng Đen vẻ đẹp truyền thống của tà áo dài nhưng vẫn toát lên sự hiện đại, phù hợp với thời đại vì "nghệ thuật nói chung và thời trang nói riêng phải tiếp cận với công chúng, gần gũi hơn mà vẫn toát lên vẻ đẹp, sự sang trọng và hiện đại".

Chương trình là sợi dây liên kết của vùng núi rừng Tây nguyên vẫn còn giữ được nét nguyên sơ với du khách thập phương bằng sự nồng ấm tình cảm của người dân, bằng khí hậu ôn hòa mát mẻ quanh năm và cả sự tĩnh lặng, yên bình. Rất đông du khách, người dân địa phương đã đến hồ Dambri để chiêm ngưỡng vẻ đẹp các bộ sưu tập cũng như tiếng hát trầm hùng mạnh mẽ của 10 ca sĩ, trong đó có NSND Thanh Lam.