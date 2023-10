Siu H’Ngát-“Thủ lĩnh” Đội An ninh xinh đẹp, bản lĩnh

(GLO)- Xinh đẹp, bản lĩnh và giỏi giang, là mỹ từ mà đồng chí, đồng đội thường dùng khi nhắc đến Thiếu tá Siu H’Ngát-Bí thư Chi bộ 1, Đội trưởng Đội An ninh, Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, khi có đến 3 người thân là liệt sĩ, ngay từ nhỏ, cô bé Siu H’Ngát đã sớm ấp ủ ước mơ trở thành chiến sĩ Công an nhân dân. Sau hơn 15 năm chăm chỉ đèn sách, năm 2011, chị H’Ngát tốt nghiệp với tấm bằng loại khá của Trường Đại học An ninh nhân dân và được phân công về công tác tại Đội An ninh, Công an thị xã Ayun Pa. Mang trong mình nhiệt huyết và hoài bão được cống hiến, chị H’Ngát tự tin với kỹ năng, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đã lĩnh hội trong nhà trường để áp dụng vào thực tiễn công tác.

Thị xã Ayun Pa có đến 49% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS), đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn. Đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh chính trị. Trước đây, Ayun Pa là một trong những sào huyệt của tổ chức phản động FULRO; còn hiện nay, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động vẫn không từ bỏ âm mưu, sử dụng mọi thủ đoạn để chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Bọn chúng lợi dụng triệt để các vấn đề về dân tộc, tôn giáo nhằm xúi giục, mua chuộc, lôi kéo người DTTS tham gia các hoạt động trái phép, ủng hộ tổ chức phản động FULRO dưới danh nghĩa “Tin lành Đêga”...

Mang trong mình hai dòng máu Jrai và Bahnar, am hiểu phong tục tập quán văn hóa của đồng bào địa phương, chị H’Ngát xác định tâm thế giữ vững lập trường, kiên trì bám nắm đại bàn, gần gũi người dân để tuyên truyền vận động bà con không nghe, không tin và làm theo kẻ xấu. Chị tham mưu lãnh đạo đơn vị xây dựng các kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn bọn phản động, FULRO. Cùng đồng đội chủ động bám nắm địa bàn, trực tiếp xuống tận buôn, làng, hộ dân để tìm hiểu thông tin; đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các xã, làng trọng điểm về an ninh trật tự, tranh thủ sự giúp đỡ của những người có uy tín, già làng, trưởng thôn, các chức sắc các tôn giáo để tổ chức các buổi tuyên truyền. Qua đó, vận động bà con thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, chính sách, pháp luật về chủ quyền an ninh quốc gia, an ninh nông thôn, an ninh mạng, công tác dân tộc, tôn giáo,... giúp người dân hiểu nghĩa vụ, trách nhiệm của mình và nghiêm túc thực hiện.

Trong quá trình công tác chị H’Ngát luôn chủ động học hỏi, trau dồi thêm kỹ năng, kiến thức, không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với vai trò Đội trưởng Đội An ninh, không kể ngày hay đêm, hễ có công việc, sự vụ xảy ra, chị H’Ngát và các đồng đội đều tạm gác công việc gia đình để giải quyết ổn thỏa, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Nói về những kỷ niệm trong quá trình công tác, chị H’Ngát không thể quên thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại thị xã Ayun Pa. Chị kể: “Khi đó, tình hình dịch bệnh hết sức căng thẳng, tôi và các đồng đội túc trực ngày đêm để đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm chốt phòng-chống dịch giữa thị xã với các huyện lân cận. Tích cực phối hợp với các lực lượng truy vết mọi lúc, mọi nơi những trường hợp tiếp xúc với các ca nhiễm Covid-19; trực tiếp xuống các buôn, làng tham gia tuyên truyền, vận động hướng dẫn từng người dân khai báo y tế, cách ly, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch, góp phần cùng với các lực lượng kiểm soát dịch bệnh”.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị H’Ngát còn năng nổ, tích cực trong các hoạt động, phong trào Đoàn của đơn vị. Trong 12 năm công tác, chị đã có hơn 10 năm giữ vai trò Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thị xã. Cùng với Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, chị H’Ngát đã triển khai tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình đoàn viên trong đơn vị như: tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên; hưởng ứng các phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Chiến dịch hành quân xanh”...; tổ chức và tham gia các giải đấu thể thao nội bộ, các hội thi, hội diễn văn nghệ... tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị; qua đó, góp phần nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe trong cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhờ những đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn của đơn vị, chị H’Ngát đã được Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn, Thị Đoàn Ayun Pa tuyên dương, khen thưởng.

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc chuyên môn cũng như đóng góp xuất sắc trong từng vai trò, nhiệm vụ đã giúp chị H’Ngát ngày càng được sự tín nhiệm của lãnh đạo, quý mến của đồng đội. Tháng 4-2022, chị H’Ngát được bầu làm Bí thư Chi bộ 1 (Chi bộ An ninh). Trong vai trò mới, chị H’Ngát tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, cùng tập thể Chi ủy hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nghị quyết và chương trình công tác của chi bộ cũng như Đảng bộ Công an thị xã. Chi bộ 1 nhiều năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh và được cấp ủy cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Cá nhân chị H’Ngát cũng để lại nhiều dấu ấn riêng khi giành giải nhất tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023 do Cụm thi đua số 5-Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tại thị xã Ayun Pa, đồng thời đạt giải B tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi do Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức.

Trung tá Nguyễn Văn Lộc-Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa: “Đồng chí Siu H’Ngát là cán bộ thực sự gương mẫu trong đạo đức lối sống lẫn công tác, ý thức trách nhiệm tốt, luôn chịu khó học hỏi, cầu thị để hoàn thiện bản thân, đặc biệt luôn chủ động quán xuyến tốt việc gia đình, toàn tâm, toàn ý, tập trung hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Nhờ những thành tích nổi bật trong công tác mà chị H’Ngát nhiều lần được cấp trên tuyên dương, khen thưởng. Năm 2019, chị vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2017-2018; tháng 6-2023, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh giai đoạn 2021-2023.

Không chỉ đồng chí, đồng đội trong đơn vị mà bất cứ ai đã từng gặp gỡ, trao đổi công việc đều dành những khen ngợi và tình cảm quý mến đối với nữ Thiếu tá An ninh Siu H’Ngát. Thế nhưng, khi nhắc đến những thành tích của bản thân chị chỉ cười khiêm tốn: “Mình còn phải cố gắng học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa để luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, giữ bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân; để xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và đồng bào địa phương”.