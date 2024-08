Sinh viên chi bao nhiêu tiền một tháng là đủ?

Rạch ròi chi tiêu để không bị "cháy túi"

Mỗi tháng, Đinh Thị Minh Nguyệt (sinh viên năm 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) được gia đình chu cấp 4 triệu đồng/tháng. Theo Nguyệt, đây là con số khá ổn để chi tiêu, không phải quá chắt chiu.

Lựa chọn ở ký túc xá tại trường, nên Nguyệt tiết kiệm được một khoản so với các bạn khác phải đi thuê nhà trọ. "Tuy nhiên, em phải cân đối các khoản chi phí như tiền điện 200 nghìn đồng, tiền xăng xe 100 nghìn đồng, tiền ăn 2 triệu đồng cho mỗi tháng. Ngoài ra, số tiền còn lại em dùng cho các chi phí phát sinh như quà sinh nhật, mỹ phẩm, đi chơi hội nhóm...", nữ sinh cho biết.

Ngoài ra, để tiết kiệm chi tiêu, Minh Nguyệt lựa chọn mua hàng theo cách đầu tư tiền cho sản phẩm chất lượng hơn để dùng lâu dài. Tuy nhiên, Nguyệt cho rằng: “Sinh viên tiết kiệm nhưng nên dành riêng ra một khoản trải nghiệm dùng cho những chuyến đi hoặc những kế hoạch nhỏ. Và đặc biệt phải rạch ròi giữa các khoản chi tiêu để không bị “cháy túi” lúc cần thiết”.

Hạn chế chi tiêu "vô tội vạ"

Với Hoàng Minh Hiếu (sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội), mức chi tiêu hàng tháng dao động từ 3,5 đến 4,5 triệu đồng. Mỗi tháng, Hiếu mất 2,5 triệu đồng tiền phòng, tiền ăn từ 1,2 - 1,5 triệu đồng. Các phí phát sinh như sinh nhật bạn bè, vé xe về quê, thuốc men... Hiếu chi khoảng 500 nghìn đồng.

"Mình ít khi đi chơi nên cũng hạn chế được chi phí cho khoản này so với nhiều bạn sinh viên. Mình cũng chỉ mua sắm những thứ thật sự cần thiết và ít khi mua đồ đắt tiền, ít tham gia vào các hoạt động vui chơi không mang lại giá trị", Hiếu nói.

Khi mức chu cấp từ gia đình thấp hơn, chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/tháng, Nguyễn Chí Hiếu Nhân (sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) phải học cách tằn tiện hơn. Với số tiền này, Nhân phải tìm thuê trọ rẻ, chỉ trong khoảng 700 nghìn đồng/tháng. Các chi phí khác chỉ được tiêu trong khoảng 300 nghìn đồng, số còn lại sẽ được để dành cho lúc cấp bách.

"Em tiết kiệm được khoản chi phí ăn uống do được bố mẹ gửi thực phẩm từ quê lên. So với nhiều sinh viên khác, em nhận thấy mức chi tiêu của mình có sự tối giản nhưng vẫn hài lòng so với nhu cầu bản thân và hoàn cảnh của gia đình”, Nhân nói.

Còn bạn Nguyễn Ngọc Xuân Quỳnh (sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM) cũng đồng quan điểm với Nhân. “Sống theo phương châm “thấy đủ là đủ” nên em không đặt nặng suy nghĩ việc sinh viên phải chi tiêu bao nhiêu một tháng là ít hay nhiều. Có tháng bố mẹ chu cấp ít, có tháng nhỉnh hơn, em sẽ cân đối sao cho hợp lý”, Xuân Quỳnh tâm sự.

Theo Quỳnh, các bạn tân sinh viên có thể lập một ngân sách hàng tháng, xác định rõ mức được chu cấp và các khoản chi tiêu cần thiết như tiền thuê nhà, ăn uống, học phí... "Khi đã có khoản chu cấp, các bạn cần ưu tiên chi tiêu cho những nhu cầu cơ bản trước khi dành tiền cho những thứ không cần thiết như mua sắm hay giải trí, đặc biệt tránh mua sắm theo cảm xúc để xả stress", Quỳnh đưa ra lời khuyên.

Theo Hà Châu (TPO)