Sản phụ sắp sinh trên ô tô, may mắn có CSGT mở đường cứu nguy

Trưa 29.6, một tài khoản mạng xã hội TikTok có tên kiep_hat_rong đăng tải đoạn video clip dài gần 1 phút 30 giây, kèm dòng miêu tả: "Khách lên xe kêu vỡ ối sắp đẻ, may nhờ 2 anh CSGT dẫn đường". Ở phía dưới là hình ảnh từ camera ghi lại hành trình này.

Theo đó, khi xe ô tô đến gần giao lộ, một giọng nói lớn vọng ra từ trong ô tô của tài xế nói với CSGT rằng: "Có nhỏ em gần đẻ rồi, nhờ anh dẫn đường vào bệnh viện Từ Dũ". Không chần chừ, 2 chiến sĩ CSGT lập tức mở còi hú, tiến về phía trước đầu ô tô và dẫn đường. Trên hành trình di chuyển, 2 CSGT này liên tục ra hiệu lệnh cho các phương tiện đi trước nhường đường cho xe ô tô. Đoạn clip này ghi lại một phần của hành trình đưa sản phụ đến bệnh viện.

Vài giờ sau, tài khoản này tiếp tục đăng tải thêm đoạn clip dài 1 phút về hành trình tiếp theo khi ô tô đến bệnh viện Từ Dũ. Cũng trong đoạn clip này, luôn nghe được tiếng còi hú và những lời trấn an của tài xế để gia đình sản phụ yên tâm.

2 đoạn clip trên khi được đăng tải đã thu hút hàng trăm bình luận, lượt chia sẻ. Cư dân mạng gửi lời chúc phúc gia đình sản phụ, đồng thời bày tỏ cảm mến với tài xế và 2 chiến sĩ CSGT nói trên.

Tài khoản Đỗ Liên bày tỏ: "Thật sự xem những clip thế này đã cái bụng. Cảm ơn các đồng chí CSGT đúng vì dân phục vụ".

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Lê Bá Đại (42 tuổi, ngụ TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết anh là tài xế cũng như người đã đăng tải 2 đoạn video clip nói trên lên mạng xã hội. Anh Đại chia sẻ công việc chính của anh là nhân viên văn phòng, không phải tài xế lái xe dịch vụ. Tuy nhiên, khi rảnh rỗi, anh kiếm thêm thu nhập bằng nghề lái xe, chở những người thân quen đi lại nếu cần.

Vào sáng hôm nay (29.6), anh có nhận chở một sản phụ cùng chồng từ TP.Bến Cát vào TP.HCM để chuẩn bị sinh con. Tuy nhiên, khi ô tô đến đoạn gần bến xe miền Đông cũ (Q.Bình Thạnh) thì bất ngờ chồng sản phụ báo vỡ nước ối, có nguy cơ sinh con trên xe. Anh Đại cho ô tô chạy nhanh hơn và đến giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM) thì gặp 2 CSGT nên nhờ giúp đỡ.

"Lúc đó tôi cũng bối rối, 2 anh CSGT hỏi đi bệnh viện nào thì tôi nói nhầm là Chợ Rẫy. Lúc sau tôi mới nói lại là bệnh viện Từ Dũ thì các anh lập tức dẫn đường", anh Đại kể lại và nói thêm cuối cùng anh cũng đưa sản phụ đến bệnh viện một cách an toàn nhờ sự giúp đỡ của 2 CSGT.

Anh Đại cũng cho biết sau khi tình hình ổn định, anh mới trích lại 2 đoạn clip trong camera hành trình rồi đăng lên trang cá nhân. Mục đích để cảm ơn 2 chiến sĩ CSGT vì sự hỗ trợ nhiệt tình nói trên.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, 2 chiến sĩ CSGT nói trên thuộc Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM). Theo đó, lúc 6 giờ 30, ngày 29.6, đơn vị này được phân công đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu cho lễ ra mắt lực lượng an ninh cơ sở.

Trong lúc làm nhiệm vụ thì đại úy Phùng Đức Thắng và đại úy Nguyễn Thành Công, cán bộ thuộc đội Hàng Xanh nhận được đề nghị một tài xế không rành đường, nhờ hỗ trợ việc đưa sản phụ đang trên đường đi cấp cứu. Lúc này 2 cán bộ Thắng và Công đã dùng xe mô tô đặc chủng bật đèn, còi ưu tiên, mở đường và hỗ trợ đưa xe ô tô vào bệnh viện Từ Dũ (Q.1, TP.HCM). Sau khi đến bệnh viện, 2 cán bộ CSGT hỗ trợ đưa sản phụ vào viện và nhanh chóng quay lại vị trí để tiếp tục công tác.