Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong công tác ứng phó với bão số 3 (bão Yagi), trong đêm 6-9, UBND quận Hoàng Mai (TP Hà Nội), cùng các đơn vị liên quan và UBND phường Tân Mai đã tổ chức di dời 48 hộ dân với 160 nhân khẩu ở chung cư A7 Tân Mai (khu nhà 5 tầng đã xuống cấp thuộc nhóm nguy hiểm cấp C) đến Trường tiểu học Tân Mai cách đó khoảng 500 m, để đảm bảo an toàn cho người dân.

Được biết, nhà tập thể A7 được xây dựng theo công nghệ lắp ghép với chiều cao 5 tầng và đưa vào sử dụng từ 1984, đến nay đã 40 năm, nhiều lần đơn vị quản lý nhà đã phải gia cố xà thép chống sụp.

Trên cơ sở tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương, 24/48 hộ dân đã tự di chuyển đến nhà người thân quen để bảo đảm an toàn trước khi bão số 3 ảnh hưởng đến Hà Nội. Những hộ dân còn lại được lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ di dời đến Trường tiểu học Tân Mai.

Lực lượng công dân, bảo vệ dân phố sẽ tiến hành phong tỏa nhà tập thể A7 để bảo vệ tài sản của người dân, trong khi các gia đình di dời tránh bão được dán niêm phong có dấu của chính quyền phường.

Trong quá trình sơ tán tránh bão số 3, chính quyền quận Hoàng Mai cũng sẽ hỗ trợ lo chăn màn, đồ ăn, thức uống và chăm sóc sức khỏe tại địa điểm tập. Phụ nữ phường sẽ đảm bảo cơm nước cho tất cả người dân trú bão tại Trường Tiểu học Tâm Mai.

Trước đó, chiều ngày 6-9, Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Điện hỏa tốc về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố. Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, điều phối các lực lượng, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó với tinh thần ở mức cao nhất...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 3 có cường độ rất mạnh, diễn biến phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng, có khả năng cao ảnh hưởng trực tiếp đến TP Hà Nội.

Theo Văn Duẩn (NLĐO)