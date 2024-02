Nắng nóng gay gắt đến 38 độ C tiếp tục trên diện rộng

Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ đã lên đến 38 độ C vào ngày hôm qua (15.2). Hôm nay, nhiều nơi ở Nam bộ tiếp tục có nắng nóng 37 - 38 độ C.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Ngày hôm qua (15.2), nắng nóng gay gắt đã xảy ra diện rộng trên khu vực miền Đông và vài nơi ở miền Tây với nhiệt độ gia tăng so với ngày hôm trước, phổ biến dao động từ 35 - 37 độ C.

Đặc biệt tại Biên Hòa (Đồng Nai) có mức nhiệt cao nhất lên tới 38 độ C và độ ẩm thấp nhất chỉ có 34%.

Dự báo, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông và một vài nơi ở miền Tây. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông từ 35 - 37 độ C, cụ thể tại Bình Phước có thể đạt tới 38 độ C. Miền Tây có nơi 35 - 36 độ C.

Riêng tại TP.HCM, nhiệt độ ngày 15.2, cao nhất tại Tân Sơn Nhất 36 độ C và độ ẩm thấp nhất chỉ 35%. Trong 24 - 48 giờ tới, TP.HCM tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C. Khu vực chịu ảnh hưởng nắng nóng gay gắt gồm các quận: 1 - 3 - 4, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Tân, Hóc Môn, Q.12, Củ Chi, Q.7, TP.Thủ Đức…

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ

Cảnh báo, nắng nóng diện rộng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 18.2 (mùng 9 tết). Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đối với nhiều người du xuân và trở về TP.HCM trong những ngày tới cần đặc biệt chú ý bảo vệ sức khỏe trước nguy cơ nắng nóng. Vì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ

Năm 2023, đợt nắng nóng gay gắt vượt 37 độ C xảy ra vào ngày 8 - 9.4. Cụ thể, ngày 8.4, nhiệt độ cao nhất tại Sở Sao (Bình Dương) là 37,5 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai) 37,4 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 37,2 độ C. Trong ngày 9.4, nhiệt độ nhiều nơi ở miền Đông tiếp tục duy trì từ 36 - 37 độ C. Riêng TP.HCM và các tỉnh miền Tây là 35 - 36 độ C.

Đến đầu tháng 5, Nam bộ chịu một đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ dao động từ 35 - 38 độ C, riêng Biên Hòa (Đồng Nai) là 38,7 độ C.

Như vậy, so với cùng giai đoạn này năm trước, năm nay nắng nóng đến sớm và gay gắt. Điều này là do tác động của hiện tượng El Nino đang vào giai đoạn cao điểm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Hiện El Nino tiếp tục duy trì đến tháng 3 - 5.2024. Từ tháng 6 - 8.2024, dự báo có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính.

Hiện tượng nắng nóng tại Nam bộ sẽ xuất hiện tại khu vực miền Đông từ nửa cuối tháng 2 và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây trong tháng 3, tháng 4 đến nửa đầu tháng 5. Tại khu vực Tây Bắc Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.



Bên cạnh nắng nóng, khu vực Tây nguyên và Nam bộ tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ từ tháng 3 - 4.2024.

Nhiệt độ trung bình giai đoạn từ tháng 3 - 5.2024, trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.