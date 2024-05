Mùa san hô 'nở hoa' trên biển Hòn Yến

Nhìn từ trên cao, Hòn Yến như chú cá voi khổng lồ đang quẫy đuôi. Theo người dân nơi đây, khi xưa, đảo nhỏ này là nơi chim yến thường về làm tổ nên được đặt tên là Hòn Yến.

Hòn Yến như một bức bình phong che chở cho ngư dân, đồng thời cũng là nơi trú ngụ của rất nhiều loại hải sản có giá trị cao. Tuy nhiên, thảm san hô vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất mà thiên nhiên ban tặng cho Hòn Yến.

Để đến hòn Yến, bạn đi từ thành phố Tuy Hòa, dọc theo quốc lộ 1A khoảng 15 km về phía bắc, rồi rẽ phải ở ngã ba Phú Điềm, đi thẳng theo đường bê tông khoảng 5 km ra biển, qua làng chài Nhơn Hội, bạn có thể thấy Hòn Yến. Bạn cũng có thể theo đường biển từ thành phố Tuy Hòa qua các xã An Phú, An Chấn, An Mỹ, rồi đi thẳng đến thôn Hội Sơn (xã An Hòa).