Mưa lời khen cho cậu học sinh bế cụ già khuyết tật qua đường

(GLO)- Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) còn quan tâm đến lĩnh vực an sinh xã hội, giúp đỡ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Những hoạt động thiện nguyện mang nhiều ý nghĩa đó đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân.