Loạt ảnh cũ của mỹ nam Byeon Woo Seok được 'đào' lại

Kể từ khi phim Cõng anh mà chạy (Lovely Runner) phát sóng đến nay, Byeon Woo Seok xuất hiện liên tục trên khắp các phương tiện truyền thông. Đồng thời, nhiều khoảnh khắc trong quá khứ của nam diễn viên cũng được "đào lại" và lan truyền trên mạng xã hội.

Đặc biệt, hình ảnh thời trung học của Byeon Woo Seok bất ngờ được chia sẻ rầm rộ mới đây. Trong ảnh, mỹ nam 9X cho thấy lúm đồng tiền đặc trưng và đôi mắt một mí.

Nhiều người hâm mộ khen ngợi Byeon Woo Seok đáng yêu và hồn nhiên ở tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, không ít dân mạng nhận xét ngoại hình thời cấp hai của sao phim Cõng anh mà chạy khác biệt hoàn toàn so với hiện tại, nghi ngờ anh đã đụng đến dao kéo.

"Nếu không nói đó là Byeon Woo Seok thì tôi cũng chẳng nhận ra. Có phải là anh ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ mắt và mũi hay sửa cái khác thế?", một ý kiến nhận được nhiều sự quan tâm. Vài bình luận khác lại cho rằng ngôi sao Hàn 33 tuổi khi trưởng thành chỉ đơn giản là có sự cải thiện về ngoại hình hơn.

Trước đó, loạt ảnh Byeon Woo Seok thời đi nghĩa vụ quân sự và làm người mẫu cũng được mang ra so sánh, bàn luận sôi nổi. Vẻ ngoài của anh hiện tại vẫn là chủ đề nóng thu hút hàng ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội. Nam diễn viên sở hữu tỷ lệ hình thể đáng ngưỡng mộ, chiều cao 1,89m nổi bật, vóc dáng săn chắc, bờ vai rộng và đôi chân dài thẳng tắp. Fan miêu tả Byeon Woo Seok đẹp hoàn hảo như nhân vật bước ra từ truyện tranh.

Sau khi Cõng anh mà chạy lên sóng, trang Instagram của Byeon Woo Seok tăng gần 4 triệu lượt người theo dõi, đạt 8 triệu follower (tính đến trưa 17.5) và mỗi bài đăng đều nhận 2 - 3 triệu lượt thả tim cùng hàng chục ngàn bình luận. Anh cũng liên tục được mời đến các show Running Man, You Quiz on the Block, Salon drip 2…

Song song với danh tiếng bùng nổ, Byeon Woo Seok cũng đối mặt nhiều tin tức ác ý. Trước khi vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, anh dính tin đồn hẹn hò người mẫu Jeon Ji Su, nhưng cả hai phủ nhận. Gần đây, fan cuồng quá khích của Byeon Woo Seok có động thái tấn công Hyeri, gây tranh cãi dữ dội.

Byeon Woo Seok xuất thân là người mẫu và chỉ bắt đầu diễn xuất qua phim Tình bạn tuổi xế chiều (năm 2016). Sau đó, mỹ nam cao 1,89m lần lượt xuất hiện trong loạt phim Nhà trọ Waikiki 2, Biệt đội Hoa Hòe: Trung tâm mai mối Joseon, Người tình ánh trăng, Ký sự thanh xuân, Hoa nở nhớ trăng, Cô gái thế kỷ 20, Tri kỷ, Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon, Cõng anh mà chạy…

Lovely Runner chuyển thể từ truyện tranh, được chấp bút bởi Lee Si Eun, do Kim Tae Yeob và Yoon Jong Ho làm đạo diễn. Qua 12 tập, tác phẩm chiếm được cảm tình khán giả nhờ câu chuyện ấm áp xoay quanh Im Sol (Kim Hye Yoon) và Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok). "Phản ứng hóa học" bùng nổ giữa Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon cũng thu hút đông đảo người xem.

Cõng anh mà chạy quy tụ dàn sao Hàn Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon, Song Geon Hee, Lee Seung Hyub… Phim phát sóng khung giờ tối thứ hai - thứ ba hằng tuần trên kênh cáp tvN (Hàn Quốc).