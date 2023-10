Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to

Sáng 7/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 7/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông; cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 190 km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/giờ.

Lúc 4 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông; cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (112.5-118km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/giờ.

Lúc 4 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông; cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (111-116,5km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5-10km/giờ và suy yếu dần.

Lúc 4 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7 (109-114km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km/giờ và suy yếu dần.

Trên biển, ngày và đêm 8/10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14; biển động dữ dội; sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão sóng cao 4-6m. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống Thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Trên đất liền, sáng sớm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính đến 3 giờ ngày 7/10 có nơi trên 70mm như Chiềng Khoong (Sơn La) 78.6mm, Tân Đồng (Yên Bái) 195.6mm, Hùng Đức (Tuyên Quang) 164.2mm, Sảng Mộc (Thái Nguyên) 103.6mm, Nông Thịnh (Bắc Kạn) 84.2mm...

Chiều và đêm 7/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Dự báo ngày và đêm 7/10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du sáng có mưa vừa, có nơi mưa to; đêm có mưa vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông; đêm không mưa; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.