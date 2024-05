Nam bộ, Tây nguyên đón 1 tuần mưa giông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 13.5, ở miền Đông Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như Trị An (Đồng Nai) 36,5 độ C...; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 45 - 55%.

Dự báo, ngày 14.5, Nam bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Ngày 15.5, Đông Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%. Khu vực từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và Tây nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 16.5, nắng nóng ở Nam bộ có khả năng kết thúc. Từ ngày 16 - 23.5, khu vực này có mưa rào và giông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong khi đó, Tây nguyên từ ngày 16 - 23.5 có mưa rào và giông rải rác.

Trong giai đoạn nửa cuối tháng 5, gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ khiến tình trạng khô hạn giảm dần.

Thời kỳ từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa giông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện các nhiễu động nhiệt đới tập trung trong khoảng cuối tháng 5.