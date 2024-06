Khách Hàn Quốc đi lạc 2 ngày, được công an hỗ trợ tìm người thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

Nam du khách người Hàn Quốc đến Quảng Nam du lịch không may đi lạc từ Hội An lên huyện miền núi, may mắn được công an hỗ trợ tìm người thân.