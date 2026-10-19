Kawasaki KLE500 SE 2027 có ly hợp tự động, lốp không săm, giá hơn 200 triệu đồng

(GLO)- Kawasaki KLE500 2027 bổ sung phiên bản SE Smartride với ly hợp tự động cơ khí, lốp không săm và nhiều trang bị phục vụ hành trình dài. Mẫu môtô adventure sử dụng động cơ 451 cc, công suất 45 mã lực, có giá tham khảo hơn 208 triệu đồng tại Malaysia.

Kawasaki tiếp tục mở rộng dòng môtô adventure KLE500 với phiên bản SE Smartride đời 2027, nổi bật nhờ hệ thống ly hợp tự động cơ khí. Bên cạnh đó, xe có lốp không săm và ba gói phụ kiện chính hãng, hướng đến người dùng thường xuyên đi tour hoặc khám phá địa hình.

Ly hợp tự động, linh hoạt khi đi phố

Kawasaki KLE500 2027 có hai phiên bản tiêu chuẩn và SE, trong đó SE Smartride là biến thể đáng chú ý. Hệ thống ly hợp ly tâm cơ khí cho phép người lái khởi hành và dừng xe mà không cần bóp cần côn, giúp giảm thao tác khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Khác với các hệ thống điều khiển điện tử, cơ cấu Smartride hoạt động bằng cơ khí. Người lái vẫn có thể sử dụng cần côn và bàn đạp số theo cách truyền thống khi xe đang vận hành.

Phiên bản SE Smartride sử dụng lốp không săm, với bánh trước 21 inch đi kèm lốp 90/90 và bánh sau dùng lốp 150/70-17. Bản tiêu chuẩn có lốp sau nhỏ hơn, kích thước 140/70-17. Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình, từ đường nhựa đến đường đất và sỏi đá.

Động cơ 451 cc, công suất 45 mã lực

Kawasaki KLE500 2027 trang bị động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 451 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 45 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 42,6 Nm tại 6.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp hộp số 6 cấp.

Hệ thống treo gồm phuộc ngược đường kính 43 mm phía trước, hành trình 210 mm và giảm xóc đơn Uni Trak phía sau có thể điều chỉnh tải trọng, hành trình 196 mm. Xe sử dụng phanh đĩa trước 300 mm, phanh sau 230 mm và hệ thống ABS hai kênh Nissin có thể chuyển đổi thiết lập.

Các trang bị khác gồm kính chắn gió điều chỉnh độ cao, tấm chắn gầm và màn hình LCD. Xe có bình xăng 16 lít, trọng lượng 194 kg, chiều cao yên 870 mm và khoảng sáng gầm 185 mm. Chiều cao yên tương đối lớn có thể là điểm cần cân nhắc với người có vóc dáng thấp.

Ba gói phụ kiện chính hãng

Kawasaki cung cấp ba gói phụ kiện cho KLE500. Rally Edition hướng đến phong cách thể thao với ống xả titan Akrapovič, tấm bảo vệ két tản nhiệt, yên sau thấp và cổng sạc USB-C.

Adventure Tourer Edition tập trung vào nhu cầu đi đường dài, bổ sung tấm bảo vệ động cơ và hai thùng hông dung tích 21 lít. Trong khi đó, Top Case Edition có giá chở đồ phía sau, thùng hành lý phía trên và cổng sạc USB-C, phù hợp với người cần tăng khả năng chuyên chở.

Tại Malaysia, Kawasaki KLE500 đời 2026 có giá 32.900 Ringgit, tương đương khoảng 208,62 triệu đồng, chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Giá bán chính thức của các phiên bản đời 2027 hiện chưa được xác nhận.

Về màu sắc, bản SE Smartride có tùy chọn trắng ngọc trai Blizzard. Bản SE thông thường có thêm màu xanh lam ánh kim và xám bão ngọc trai, trong khi bản tiêu chuẩn sử dụng phối màu xám Carbon kết hợp đen ánh kim.