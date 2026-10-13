Honda City 2026 ra mắt Việt Nam, giá từ 539 triệu đồng

(GLO)- Honda City 2026 được nâng cấp thiết kế, bổ sung màn hình giải trí 10 inch, kết nối không dây và cảm biến đỗ xe phía sau. Mẫu sedan hạng B có hai phiên bản L, RS, giá bán từ 539 triệu đồng.

Ngày 12/10, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu City 2026 với thông điệp “Chất thể thao, nét cá tính”. Phiên bản nâng cấp tập trung vào thiết kế ngoại thất, tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái, trong khi hệ truyền động được giữ nguyên.

Honda City 2026 được phân phối với hai phiên bản L và RS, giá bán lẻ đề xuất lần lượt 539 triệu đồng và 569 triệu đồng. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước, dự kiến đến hệ thống nhà phân phối Honda trên toàn quốc từ ngày 14/10. So với trước đây, phiên bản G không còn trong danh mục sản phẩm.

Thiết kế ngoại thất tinh chỉnh, bản L có đèn LED

Honda City 2026 được điều chỉnh thiết kế ở phần đầu và đuôi xe, với lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau được làm mới nhằm tăng tính liền mạch cho tổng thể. Vị trí logo Honda cũng được thay đổi để tạo điểm nhấn nhận diện.

Đáng chú ý, phiên bản L chuyển từ đèn halogen sang đèn LED. Cụm đèn trên cả hai phiên bản được tinh chỉnh, sử dụng cơ chế chiếu sáng dạng thấu kính.

Trong khi đó, bản RS tiếp tục theo đuổi phong cách thể thao với các chi tiết ngoại thất màu đen ở tay nắm cửa và bộ la-zăng. Cụm đèn hậu cũng được điều chỉnh màu sắc để tạo sự khác biệt so với bản L. Chiều dài tổng thể của bản RS tăng thêm 5 mm so với trước.

Xe có sáu lựa chọn màu ngoại thất gồm trắng ngọc, đỏ, trắng, xám, đen và xanh. Hai màu trắng ngọc và đỏ có giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu còn lại.

Bản RS có màn hình 10 inch, tích hợp Honda CONNECT

Ở khoang lái, Honda City 2026 được bổ sung các tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày. Cả hai phiên bản đều có hệ thống âm thanh 8 loa, lẫy chuyển số thể thao, khởi động xe từ xa và cổng USB Type-C.

Riêng bản RS được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống Honda CONNECT cũng được tích hợp, cho phép chủ xe theo dõi và điều khiển một số chức năng thông qua điện thoại thông minh.

Honda CONNECT cung cấp các tiện ích như thông báo va chạm khi túi khí kích hoạt, cảnh báo an ninh, thiết lập giới hạn vùng di chuyển và tốc độ. Người dùng cũng có thể khóa, mở khóa cửa, bật đèn, khởi động xe và điều hòa từ xa, đồng thời theo dõi tình trạng xe, lịch bảo dưỡng và vị trí đỗ.

Theo Honda Việt Nam, khách hàng được miễn phí sử dụng Honda CONNECT trong năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, phí dịch vụ bắt đầu ở mức 1,2 triệu đồng/năm.

Duy trì Honda SENSING, bổ sung cảm biến đỗ xe phía sau

Honda City 2026 tiếp tục được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái Honda SENSING trên cả hai phiên bản L và RS. Gói này gồm sáu tính năng: phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).

Hệ thống sử dụng camera phía trước để nhận diện vạch kẻ đường và các đối tượng giao thông, qua đó hỗ trợ người lái trong những tình huống phù hợp.

Điểm bổ sung đáng chú ý trên bản RS là cảm biến đỗ xe phía sau, hỗ trợ lùi xe và đưa xe vào những vị trí có không gian hạn chế. Cả hai phiên bản tiếp tục có camera lùi cùng các hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VSA và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA. Riêng bản RS có sáu túi khí.

Động cơ 1.5L giữ nguyên, công suất 119 mã lực

Honda City 2026 không thay đổi hệ truyền động. Cả hai phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC, cho công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.

Như vậy, những thay đổi trên phiên bản mới chủ yếu tập trung vào diện mạo, tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái thay vì nâng cấp khả năng vận hành.

Honda City được bán tại Việt Nam từ tháng 6/2013. Theo số liệu do Honda Việt Nam công bố, tính đến hết tháng 9/2026, mẫu xe này đã đạt gần 92.000 chiếc giao đến khách hàng trong nước.

Với mức giá từ 539 triệu đồng, City 2026 tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B thông qua các nâng cấp về thiết kế và trang bị. Bản L hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên chi phí đầu tư, trong khi bản RS có giá cao hơn 30 triệu đồng, đi kèm màn hình 10 inch, kết nối điện thoại không dây, Honda CONNECT và cảm biến đỗ xe phía sau.