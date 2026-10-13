BMW F 450 GS chốt giá từ 419 triệu đồng tại Việt Nam

(GLO)- BMW F 450 GS có giá bán từ 419 triệu đồng, cao nhất 439 triệu đồng cho bản GS Trophy. Mẫu adventure 420cc này đắt hơn đáng kể so với nhiều đối thủ, trong đó có những mẫu xe sử dụng động cơ dung tích lớn hơn.

THACO Auto vừa công bố giá bán và mở đặt hàng mẫu mô tô adventure BMW F 450 GS tại Việt Nam. Xe được phân phối với hai phiên bản Exclusive và GS Trophy, có giá lần lượt 419 triệu đồng và 439 triệu đồng.

Đối với 15 khách hàng đầu tiên đặt mua, hãng áp dụng ưu đãi 30 triệu đồng, đồng thời tặng gói bảo hành 3 năm không giới hạn số km và dịch vụ cứu hộ RSA 24/7.

Động cơ 420cc, công suất 48 mã lực

BMW F 450 GS là mẫu xe đầu tiên của BMW Motorrad sử dụng động cơ hai xi-lanh song song dung tích 420cc mới, được phát triển trong khuôn khổ hợp tác giữa hãng xe Đức và đối tác TVS của Ấn Độ.

Động cơ sử dụng trục khuỷu lệch 135 độ, kết hợp trục đối trọng nhằm hạn chế rung động và tạo âm thanh đặc trưng. Với đường kính xi-lanh 72mm, hành trình piston 51,6mm và tỷ số nén 13:1, xe đạt công suất tối đa 48 mã lực tại 8.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 43Nm tại 6.750 vòng/phút.

Mẫu adventure này có trọng lượng ướt 178kg, sử dụng khung thép ống, gắp sau bằng nhôm, phuộc trước USD 43mm và giảm xóc đơn KYB phía sau. Chiều dài cơ sở 1.465mm, kết hợp bánh trước 19 inch và bánh sau 17 inch, giúp xe hướng đến khả năng vận hành trên đường phố và những cung đường địa hình vừa phải.

Trang bị màn hình TFT, ly hợp tự động

Dù thuộc phân khúc dưới 500cc, BMW F 450 GS vẫn được trang bị nhiều công nghệ đáng chú ý. Xe có màn hình TFT 6,5 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại để phục vụ các tính năng gọi điện, nghe nhạc và dẫn đường.

Một trong những điểm nhấn là hệ thống ly hợp Easy Ride Clutch (ERC). Công nghệ này có khả năng tự động ngắt ly hợp khi động cơ ở trạng thái không tải và kích hoạt trở lại khi người lái mở ga. ERC được trang bị tiêu chuẩn trên bản GS Trophy và là tùy chọn trên các phiên bản khác.

Xe sử dụng bình xăng dung tích 14 lít, mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 3,8 lít/100km. Theo thông số này, phạm vi di chuyển lý thuyết sau mỗi lần đổ đầy bình có thể vượt 350km.

BMW Motorrad Việt Nam hiện chưa công bố đầy đủ sự khác biệt giữa hai phiên bản. Tham khảo cấu hình tại một số thị trường khác, bản GS Trophy dự kiến có bộ tem phối ba màu, bánh căm không săm và hệ thống giảm xóc với khả năng điều chỉnh rộng hơn.

Giá bán cao hơn nhiều đối thủ

Với mức giá 419-439 triệu đồng, BMW F 450 GS có giá bán cao hơn đáng kể so với nhiều mẫu mô tô adventure đang được phân phối tại Việt Nam.

Honda NX500 hiện có giá tham khảo 213,29 triệu đồng, thấp hơn khoảng 206 triệu đồng so với BMW F 450 GS bản Exclusive. Trong khi đó, Yamaha Ténéré 700, mẫu xe thuộc phân khúc dung tích lớn hơn, có giá tham khảo 369 triệu đồng, vẫn thấp hơn bản Exclusive của BMW.

Khoảng cách giá này khiến F 450 GS trở thành lựa chọn có mức đầu tư đáng kể trong nhóm mô tô adventure dung tích nhỏ. Sức hút của mẫu xe sẽ phụ thuộc vào lợi thế thương hiệu, công nghệ và trải nghiệm vận hành mà BMW Motorrad mang lại so với các đối thủ có giá bán thấp hơn hoặc động cơ lớn hơn.