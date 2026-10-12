Subaru Forester hybrid sắp về Việt Nam, giá dự kiến 1,5 tỷ đồng

(GLO)- Subaru Forester hybrid dự kiến ra mắt Việt Nam trong tháng 10/2026, sử dụng hệ truyền động Strong Hybrid kết hợp động cơ Boxer và mô-tơ điện, công suất 194 mã lực cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Mẫu SUV này sẽ cạnh tranh với Honda CR-V hybrid trong phân khúc xe điện hóa.

Thông tin về Subaru Forester hybrid tại Việt Nam dần được hé lộ sau khi fanpage Subaru Asia đăng tải hình ảnh giới thiệu phiên bản Forester e-Boxer hybrid với thông điệp “Coming soon”, đồng thời nhắc đến Subaru Việt Nam. Hình ảnh quảng bá có dòng chữ “Made in Japan”, cho thấy khả năng mẫu SUV này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Kế hoạch đưa Forester hybrid về Việt Nam đã được đề cập từ đầu năm 2026. Đến tháng 7, một số đại lý Subaru bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu xe này. Theo thông tin ban đầu, xe có thể ra mắt trong tháng 10/2026, dù thời điểm mở bán chính thức và cấu hình dành cho thị trường Việt Nam chưa được xác nhận.

Giá bán dự kiến của Subaru Forester hybrid vào khoảng 1,5 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn phiên bản Forester sử dụng động cơ xăng đang được phân phối trong nước, đồng thời đưa mẫu SUV Nhật Bản vào nhóm xe cạnh tranh với Honda CR-V hybrid. Mazda CX-5 cũng là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV cỡ trung, dù khác biệt về hệ truyền động và định vị giá bán.

Động cơ hybrid công suất 194 mã lực

Điểm đáng chú ý trên Subaru Forester hybrid là hệ truyền động Strong Hybrid, kết hợp động cơ Boxer với mô-tơ điện nhằm tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu và cải thiện khả năng vận hành.

Tại một số thị trường quốc tế, xe sử dụng động cơ Boxer 2.5L, cho công suất 162 mã lực và mô-men xoắn 209 Nm, kết hợp mô-tơ điện có công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm. Hệ thống đi kèm bộ pin lithium-ion dung lượng 1,1 kWh, cho tổng công suất toàn hệ thống đạt 194 mã lực.

Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số e-CVT và hệ dẫn động Symmetrical AWD đặc trưng của Subaru. Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành ổn định, tăng độ bám đường trong nhiều điều kiện di chuyển và hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu nhờ sự phối hợp giữa động cơ xăng với mô-tơ điện.

Theo kết quả thử nghiệm của Hiệp hội Ô tô Australia (AAA), Subaru Forester hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,9 lít/100 km trong điều kiện đô thị. Đây là thông số đáng chú ý đối với một mẫu SUV sử dụng hệ dẫn động bốn bánh. Tuy nhiên, mức tiêu thụ thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện giao thông, cách vận hành và cấu hình xe tại từng thị trường.

Kỳ vọng có nhiều công nghệ an toàn

Về trang bị, Subaru Forester hybrid tại Việt Nam được kỳ vọng kế thừa nhiều tiện nghi từ thế hệ Forester mới, gồm màn hình giải trí 11,6 inch, kết nối điện thoại không dây, điều hòa tự động hai vùng, ghế lái chỉnh điện và cửa sổ trời.

Một số trang bị cao cấp như camera 360 độ, ghế thông gió, gương chiếu hậu kỹ thuật số và hệ thống âm thanh Harman Kardon có thể xuất hiện tùy phiên bản. Tuy nhiên, danh sách trang bị chính thức dành cho thị trường Việt Nam hiện chưa được công bố.

Bên cạnh hệ truyền động điện hóa, Forester hybrid nhiều khả năng tiếp tục được trang bị gói hỗ trợ lái EyeSight của Subaru. Hệ thống này có thể bao gồm các tính năng như phanh phòng tránh va chạm, ga tự động thích ứng, hỗ trợ duy trì làn đường và cảnh báo chệch làn đường, tùy cấu hình.

Nếu được phân phối với mức giá khoảng 1,5 tỷ đồng, Subaru Forester hybrid sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng tìm kiếm SUV gia đình sử dụng công nghệ hybrid, đồng thời muốn duy trì hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Khả năng cạnh tranh của mẫu xe sẽ phụ thuộc đáng kể vào giá bán chính thức, trang bị và chính sách phân phối khi ra mắt tại Việt Nam.