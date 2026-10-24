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Thế giới

Jordan: Nhóm tay súng tấn công lễ tang tại nhà thờ, ít nhất 7 người chết

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, Jordan News Agency, Reuters)

(GLO)- Vụ tấn công bằng súng tại nhà thờ ở Jordan ngày 23-10 khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 34 người bị thương. Lực lượng chức năng đang truy bắt những kẻ gây án.

Vụ tấn công xảy ra khi người dân tham dự lễ tang tại một nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp ở làng Hammoud, tỉnh Karak, miền nam Jordan. Địa điểm xảy ra vụ việc cách thủ đô Amman khoảng 180 km về phía nam.

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Hình ảnh cắt từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc nhóm tay súng tấn công nhà thờ tại làng Hammoud, tỉnh Karak, Jordan ngày 23-10. Ảnh: AFP

Hình ảnh camera an ninh được Đài truyền hình Al-Mamlaka phát sóng cho thấy 3 tay súng xuống từ 1 ô tô.

Theo các nhân chứng, những kẻ tấn công nổ súng trong nhiều phút rồi rời hiện trường. Một người có mặt tại lễ tang cho biết hơn 150 người đang ở trong và bên ngoài nhà thờ khi vụ việc xảy ra.

Bộ trưởng Nội vụ Jordan Mazin Al Farrayeh cho biết các đối tượng gây án là những phần tử cực đoan, nhưng chưa thể xác định chúng có liên hệ với tổ chức nào trong hoặc ngoài nước hay không. Hiện cũng chưa có tổ chức nào lập tức nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Quốc vương Abdullah II lên án vụ xả súng tại nhà thờ ở Jordan, khẳng định sẽ xử lý nghiêm những kẻ chịu trách nhiệm.

Nhiều quan chức Jordan và khu vực cũng lên tiếng phản đối vụ việc. Các cuộc tấn công mang tính giáo phái tương đối hiếm xảy ra tại quốc gia này.

Tại Jordan, người Hồi giáo Sunni chiếm khoảng 95-97% dân số. Hồi giáo là quốc giáo, có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống văn hóa, pháp luật và xã hội.

Cộng đồng Kitô giáo chiếm khoảng 2-4% dân số, chủ yếu thuộc Chính thống giáo Hy Lạp và Công giáo La Mã, có lịch sử lâu đời tại Jordan.

Người Kitô giáo được bảo đảm một số ghế trong Quốc hội và có đại diện đảm nhiệm các chức vụ cấp cao trong bộ máy nhà nước.

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