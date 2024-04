Học trò Thanh Hằng 'bắt trend' hoa cài trên tóc gây sốt của Triệu Lệ Dĩnh

Những ngày qua, clip một người mẫu Việt “bắt trend" hoa cài trên tóc của Triệu Lệ Dĩnh gây xôn xao mạng xã hội. Cô gái xuất hiện với nhan sắc đời thường sau đó “biến hình" với hình ảnh lộng lẫy hơn. Video thu về hàng trăm ngàn lượt xem và nhận những lời “có cánh" từ phía cư dân mạng.

Cô gái "bắt trend" hoa cài trên tóc là Bùi Tường Vân, từng là học trò của siêu mẫu Thanh Hằng tại The New Mentor 2023. Nhiều người nhận ra so với bản gốc, phần hoa trên tóc của người mẫu 9X hoành tráng hơn khi có phần khung to, đính kết nhiều hoa với các màu sắc khác nhau. Cô còn cất công thay 2 bộ trang phục nhằm mang lại sự mới mẻ cho người xem.

Tường Vân biết đến trào lưu hoa cài trên tóc khi nhìn thấy bức ảnh gây sốt của Triệu Lệ Dĩnh. Vì ấn tượng với nhan sắc của ngôi sao Hoa ngữ nên người đẹp sinh năm 1998 quyết định "bắt trend" thực hiện clip riêng cho mình. Theo Bùi Tường Vân, khâu đính kết hoa không đơn giản khi phải tạo nên sự hài hòa về màu sắc. Sau khi hoàn thành công đoạn này, ê kíp lo lắng vì chiếc mấn nặng đến 8kg, gây khó khăn trong việc tập trung thể hiện thần thái như dự tính.

Bùi Tường Vân ban đầu có phần bỡ ngỡ song với kinh nghiệm làm người mẫu trước đó, đặc biệt là những gì học được từ The New Mentor giúp người đẹp tự tin hơn trong quá trình ghi hình. Nhờ vậy, clip được hoàn thành nhanh chóng. Đến khi xem lại, ai cũng bất ngờ vì thành quả “vượt ngoài mong đợi". “Thật hạnh phúc khi công sức của Vân và mọi người đã được đền đáp xứng đáng", cô chia sẻ.

Bùi Tường Vân tâm sự cô càng bất ngờ hơn khi video "bắt trend" hoa cài trên tóc nhận được hiệu ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Vẻ đẹp khác biệt giúp học trò Thanh Hằng trở nên thu hút, đồng thời khán giả khen ngợi vì sự đầu tư cho các nội dung trên TikTok. Bùi Tường Vân chia sẻ: “Khi Vân thực hiện một trào lưu nào đó, Vân luôn tôn trọng bản gốc nhưng mong muốn mang đến sự phá cách, mới mẻ. Và thật vui khi chính điều đó lại được mọi người đón nhận. Đó là động lực để Vân tiếp tục với công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội".

Bùi Tường Vân sinh năm 1998, là hoa khôi cuộc thi Nét đẹp sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng năm 2017. Sau The New Mentor, khán giả yêu thích Bùi Tường Vân với tạo hình búp bê. Ngoài các hoạt động nghệ thuật, nữ người mẫu còn chăm chỉ kinh doanh khi là giám đốc sáng tạo của một thương hiệu thời trang.