Minh Tú mặc váy xuyên thấu chụp ảnh cưới

Minh Tú cầu hôn bạn trai Christopher hồi tháng 11/2023, khi theo anh về Đức thăm gia đình. “Em hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm của anh và tình yêu anh dành cho em. Anh chưa bao giờ từ bỏ tình yêu này dù có chuyện gì xảy ra. Hôm nay, em muốn hỏi anh một điều: Will You Marry Me", cô chia sẻ khi cầu hôn Christopher.

Bạn trai ngoại quốc của Minh Tú có diện mạo lịch lãm, nam tính.