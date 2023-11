Hoàng Bảo Long - Cậu học trò nghèo không tham của rơi

Tin liên quan Khi 'không tham của rơi' trở thành văn hóa

Từ khi sinh ra, Long đã phải chịu khá nhiều thiệt thòi. Cuộc sống của gia đình khá chật vật, cảnh nghèo đeo bám, cả nhà Long phải ở căn phòng trọ vẻn vẹn hơn 20 m2 tại hẻm 250 Cách Mạng Tháng Tám (tổ 9, phường Hoa Lư) cho đến bây giờ.

Chị Lê Thị Hương-mẹ của Long-chia sẻ: “Vợ chồng tôi là cảnh “rổ rá cạp lại”. Tôi và anh ấy đều đã có con riêng. Chúng tôi cảm thông cho hoàn cảnh của nhau, đến với nhau trong lúc cơ hàn và có con chung là cháu Long. Chúng tôi cố gắng làm lụng, chi tiêu dè sẻn để tích góp với ước mơ mua được mảnh đất xây nhà, nhưng khi Long được 1 tuổi, chồng tôi đã qua đời vì căn bệnh ung thư máu”.

Chồng qua đời, một mình chị Hương gồng gánh nuôi 4 người con ăn học. Mỗi ngày, chị quần quật từ sáng đến tối với công việc làm nhà sạch để có tiền trang trải cuộc sống. Trong 4 người con thì 1 cháu mắc bệnh bại não, chị phải gửi ở một trung tâm dành cho người khuyết tật và đón về nhà mỗi tháng 1 lần. Còn người con lớn sau khi học xong THPT đã phải đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp mẹ.

Cô Nguyễn Thị Hải Yến-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Dự: “Em Hoàng Bảo Long có hoàn cảnh gia đình khó khăn, éo le nhưng rất ngoan, hiền lành, vâng lời thầy cô và chăm chỉ học tập. Hành động đẹp của Long khiến chúng tôi càng thêm quý mến và tự hào về em. Trong buổi chào cờ đầu tuần tới, nhà trường sẽ tặng giấy khen và quà tuyên dương, khích lệ trước toàn trường với mong muốn việc tốt của em sẽ được lan tỏa hơn nữa”.

Hiểu được nỗi vất vả của mẹ nên Long rất thương mẹ. “Cháu sống rất tình cảm. Đi đâu thấy vỏ chai nước hay nhôm nhựa là cháu mang về bán cho cô thu mua sắt vụn cùng xóm trọ, được 10-20 ngàn đồng cháu cất vào tủ, bảo tiền này để dành sau này mua nhà cho mẹ ở. Tôi thì đang bị bệnh tim, không đi làm thường xuyên được nên cháu cũng hiểu, không đòi hỏi mua bánh kẹo, đồ chơi như con người ta”-chị Hương bùi ngùi tâm sự.

Chị Hương kể tiếp: Khoảng 15 giờ ngày 20-11 vừa qua, Long xin mẹ đi chơi ngoài đầu ngõ. Một lúc sau, Long chạy về nói rằng vừa nhặt được chiếc ví có khá nhiều tiền. 2 mẹ con cố gắng liên lạc với người đánh mất nhưng không được nên đã đến Công an phường Hoa Lư trình báo. “Cháu bảo tôi đến nhờ các chú Công an giúp trả lại ví cho người bị mất. Hồi giờ, cháu mến các chú Công an lắm, gặp là giơ tay lên chào”-chị Hương bộc bạch.

Qua kiểm tra, Công an phường Hoa Lư xác định: Trong chiếc ví có hơn 6,6 triệu đồng. Sau đó, cán bộ Công an phường đã liên hệ với chủ nhân của chiếc ví là anh Nguyễn Văn Duy (SN 1998, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) làm nghề shipper. Anh Duy bày tỏ sự vui mừng khi nhận lại chiếc ví bị mất.

Anh chia sẻ: “Khi tôi đi giao hàng cho khách thì chẳng may đánh rơi chiếc ví, trong đó có số tiền hàng của khách tôi thu để nộp về Công ty. Ví bị mất khiến tôi rất hoang mang, vì trong đó có số tiền khá lớn và một số giấy tờ tùy thân. May quá, có cháu Long nhặt được và nhờ trả lại. Tôi cảm động vô cùng, cảm ơn cháu vì hành động đẹp này”.

Làm được việc tốt, Long cũng cảm thấy hãnh diện và tự hào. Long bày tỏ: “Cháu rất vui khi trả lại được tiền cho chú Duy. Cháu mong lớn lên sẽ được làm cảnh sát để có thể giúp đỡ được nhiều người. Hiện nay, cháu đang đi học võ, tập gậy kháng lực nữa để có sức khỏe”.

Chị Phạm Thị Minh Hiếu (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho hay: “Thấy câu chuyện của em được chia sẻ trên trang Facebook của Công an phường Hoa Lư, tôi rất cảm mến cậu bé dễ thương này. Tôi và một số bạn bè cũng đang quyên góp để tặng một món quà nho nhỏ cho Long, mong cháu tiếp tục học tập, phát huy tính thật thà và làm thêm nhiều việc tốt”.